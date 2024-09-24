Центробанк за первое полугодие инициировал блокировку 24 500 ресурсов мошенников
С января по июнь этого года Банк России выявил и попросил заблокировать 24 500 мошеннических интернет-ресурсов, в том числе порядка 1000 каналов в мессенджере Telegram. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель регулятора.
В 2023 г. Центробанк направил в адрес Генеральной прокуратуры и регистраторов доменных имен данные о 38 000 интернет-ресурсов мошенников, включая почти 4500 страниц в социальных сетях и 35 приложений.
В регуляторе напомнили, что граждане могут направить в ЦБ информацию о мошеннических сайтах, страницах в социальных сетях и мессенджерах через интернет-приемную Банка России.
За первое полугодие 2024 г. Роскомнадзор ограничил доступ к 33 800 фишинговым сайтам на основании решений судов и требований Генпрокуратуры. Согласно статистике службы, в 2023 г. ограничен доступ к 43 100 мошенническим ресурсам, в 2022 г. – к 13 800, а в 2021 г. только к 3100 сайтам, писали «Ведомости».
Совместная аналитика «Мегафона» и «Яндекс.Браузера» показывает, что более 70% фишинговых ссылок приходится на поддельные сайты компаний, сервисов инвестиций и известных брендов. Большой популярностью у мошенников также пользуется создание фейковых розыгрышей призов и конкурсов. Одним из активных каналов распространения фишинговых ссылок являются рекламные баннеры на сайтах, электронные письма и мессенджеры, через которые мошенники устраивают спам‑атаки.