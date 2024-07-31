Мошенники угоняют Telegram-аккаунты с помощью фейковых ресурсов Hamster Kombat

Мошенники угоняют Telegram-аккаунты с помощью фейковых ресурсов Hamster KombatЗа три месяца кибербезопасники отследили уже 600 таких фишинговых схем
С мая по июль исследователи F.A.C.C.T. (бывшая Group IB) обнаружили более 600 фейковых ресурсов кликер-игры Hamster Kombat, созданных для угона аккаунтов в Telegram. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель F.A.C.C.T.
С Hamster Kombat одна из наиболее распространенных схем угона аккаунта выглядит так: на фишинговых ресурсах пользователю предлагают получить доступ к якобы «официальному» боту для продажи заработанных в игре монет или вывести из игры все накопленное в рубли. Жертву просят авторизоваться в Telegram, после чего аккаунт переходит в руки угонщиков, уточняет представитель компании.
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