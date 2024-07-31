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Мошенники угоняют Telegram-аккаунты с помощью фейковых ресурсов Hamster Kombat

За три месяца кибербезопасники отследили уже 600 таких фишинговых схем
Мария Арялина
Если в интернете что-то становится популярным, туда идут мошенники. Hamster Kombat не стал исключением / Алексей Орлов / Ведомости

С мая по июль исследователи F.A.C.C.T. (бывшая Group IB) обнаружили более 600 фейковых ресурсов кликер-игры Hamster Kombat, созданных для угона аккаунтов в Telegram. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель F.A.C.C.T.

С Hamster Kombat одна из наиболее распространенных схем угона аккаунта выглядит так: на фишинговых ресурсах пользователю предлагают получить доступ к якобы «официальному» боту для продажи заработанных в игре монет или вывести из игры все накопленное в рубли. Жертву просят авторизоваться в Telegram, после чего аккаунт переходит в руки угонщиков, уточняет представитель компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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