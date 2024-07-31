Мошенники угоняют Telegram-аккаунты с помощью фейковых ресурсов Hamster Kombat

С Hamster Kombat одна из наиболее распространенных схем угона аккаунта выглядит так: на фишинговых ресурсах пользователю предлагают получить доступ к якобы «официальному» боту для продажи заработанных в игре монет или вывести из игры все накопленное в рубли. Жертву просят авторизоваться в Telegram, после чего аккаунт переходит в руки угонщиков, уточняет представитель компании.