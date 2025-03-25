Биометрическая авторизация на маркетплейсах будет добровольной

Биометрическая авторизация на маркетплейсах будет добровольнойАнтифрод-пакет Минцифры было решено смягчить
Из законопроекта Минцифры о создании единой государственной информационной системы (ГИС) по противодействию кибермошенничеству («антифрод-пакет»), подготовленного ко второму чтению в Госдуме, убрали обязательную интеграцию маркетплейсов с единой биометрической системой (ЕБС) для идентификации продавцов и покупателей с помощью биометрии. В тексте законопроекта также теперь отсутствует требование обязательной аутентификации продавцов маркетплейсов через «Госуслуги».
При подготовке поправок в законопроект по борьбе с кибермошенничеством ко второму чтению были учтены предложения цифровых платформ о смягчении требований по идентификации пользователей, прокомментировал представитель Минцифры.
Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам