Биометрическая авторизация на маркетплейсах будет добровольной

Из законопроекта Минцифры о создании единой государственной информационной системы (ГИС) по противодействию кибермошенничеству («антифрод-пакет»), подготовленного ко второму чтению в Госдуме, убрали обязательную интеграцию маркетплейсов с единой биометрической системой (ЕБС) для идентификации продавцов и покупателей с помощью биометрии. В тексте законопроекта также теперь отсутствует требование обязательной аутентификации продавцов маркетплейсов через «Госуслуги».