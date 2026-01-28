Песков подтвердил наличие инициативы о легализации онлайн-казино

«Коммерсантъ» 27 января сообщал, что Минфин рассматривает возможность легализации онлайн-казино в России. По информации газеты, министр финансов Антон Силуанов уже направил соответствующую инициативу президенту РФ Владимиру Путину. Предлагается создать специального оператора, который будет перечислять государству не менее 30% выручки от деятельности онлайн-казино. В Минфине оценивают объем нелегального рынка азартных интернет-игр более чем в 3 трлн руб. в год. По расчетам ведомства, легализация может приносить бюджету до 100 млрд руб. ежегодно.