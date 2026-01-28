Песков подтвердил наличие инициативы о легализации онлайн-казино
В Кремль поступило предложение Минфина РФ о легализации онлайн-казино. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву.
При этом он отметил, что оценивать вероятность такого нововведения пока рано. Предложение еще будет прорабатываться, добавил Песков.
«Коммерсантъ» 27 января сообщал, что Минфин рассматривает возможность легализации онлайн-казино в России. По информации газеты, министр финансов Антон Силуанов уже направил соответствующую инициативу президенту РФ Владимиру Путину. Предлагается создать специального оператора, который будет перечислять государству не менее 30% выручки от деятельности онлайн-казино. В Минфине оценивают объем нелегального рынка азартных интернет-игр более чем в 3 трлн руб. в год. По расчетам ведомства, легализация может приносить бюджету до 100 млрд руб. ежегодно.
Снятие запрета на онлайн-казино, как отмечается, возможно лишь при выполнении ряда условий. В частности, должен быть определен оператор, а прием ставок планируется организовать по аналогии с букмекерами через Единый центр учета переводов ставок. Минфин также настаивает на возрастном ограничении для пользователей – не моложе 21 года.