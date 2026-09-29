Почему методы лечения лудомании и наркомании должны различаться

Почему методы лечения лудомании и наркомании должны различатьсяКлинические рекомендации по азартному расстройству могут появиться в 2027 году
С 1 сентября 2026 г. действует приказ Минздрава, который относит лудоманию к зависимостям наряду с алкоголизмом и наркоманией. При этом методы лечения и реабилитации лудоманов должны отличаться от подходов, применяемых при этих химических зависимостях. Такое мнение на круглом столе в Совете Федерации выразил директор Национального научного центра наркологии – филиала ФГБУ «НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава России Анатолий Сахаров.
Это связано с тем, что люди с игровой зависимостью отличаются от тех, кто страдает алкоголизмом или наркоманией, пояснил он. Лудоманы, по его словам, – «контингент особый», их лечение не должно длиться месяцами и годами в реабилитационных центрах, а требует других технологий. С 2023 по 2025 г. центр обследовал более 7000 обратившихся пациентов с азартными расстройствами. Выяснилось, что 24% из них имели высшее образование, почти 21% – неоконченное высшее и 31% – среднее специальное образование. Кроме этого 57% обследуемых работали, а 37% проживали совместно с партнером.
Среди обращающихся зависимых в Центр борьбы с лудоманией немало тех, кто со стороны выглядит вполне благополучно: у них есть семья, хорошее образование, стабильный доход, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор организации Андрей Ходыков. Иногда человек даже использует свой статус, чтобы маскировать проблему: у него есть доступ к крупным суммам, он может брать кредиты или занимать деньги у коллег и партнеров под вымышленными предлогами и со стороны это не выглядит как тревожный сигнал, добавил он.
Более 64 000
Сейчас в России не созданы методы лечения, профилактики, диагностики и реабилитации игровой зависимости, сказал Сахаров. С 2025 г. по государственному заданию от Минздрава РФ изучением этих проблем занимается Национальный научный центр наркологии, которым он руководит. По прогнозам Сахарова, появления клинических рекомендаций по азартному расстройству в России стоит ожидать в 2027 г.
В прошлом году за амбулаторной помощью в государственные медицинские учреждения с азартным расстройством обратилось 7060 человек, почти 80% из них были старше 18 лет, рассказал Сахаров. Всего случаи обращений с этой зависимостью регистрировались в 33 регионах РФ, следует из его презентации. При этом азартное расстройство – это не единственный диагноз, который выявляют у пациента, добавил Сахаров. За прошлый год в государственные больницы были госпитализированы только 39 человек в шести субъектах. Повторно попали в стационар 27% обратившихся, говорилось в его презентации.
В общественных организациях считают, что людей, которым требуется помощь, гораздо больше. По оценкам Центра борьбы с лудоманией, в 2026 г. около 150 000 россиян могут страдать тяжелой формой зависимости от азартных игр и иметь крупные долги. Эта цифра практически сопоставима с населением города Северодвинска Архангельской области (155 365 человек, по данным Росстата на 1 января 2025 г.). Порядка 9 млн человек, или более 6% населения страны, согласно расчетам Центра, могут регулярно играть в онлайн-казино или делать ставки.
Ответственный за организацию помощи зависимым людям в Москве, руководитель координационного центра по трезвенной работе Московской городской епархии Иоанн Клименко сообщил, что сталкивается в приходской практике с семейными, работающими людьми, которые страдают от лудомании. Зависимость начинается с единичных ставок на мелкие суммы, затем вложенные деньги и проведенное в игре время постепенно увеличиваются, рассказал он.
Формат психологического консультирования, где можно было бы рассказать о своей игровой зависимости, особенно важен при организации медицинского сопровождения участников специальной военной операции. Такое мнение выразил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Рафаэль Шавалиев, выступая в Совфеде. Как рассказал «Ведомостям» служащий по контракту, из-за высоких зарплат контрактников проблема лудомании остро стоит в зоне спецоперации.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав, чтобы узнать точные сроки подготовки клинических рекомендаций по азартному расстройству.