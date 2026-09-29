Почему методы лечения лудомании и наркомании должны различаться

Это связано с тем, что люди с игровой зависимостью отличаются от тех, кто страдает алкоголизмом или наркоманией, пояснил он. Лудоманы, по его словам, – «контингент особый», их лечение не должно длиться месяцами и годами в реабилитационных центрах, а требует других технологий. С 2023 по 2025 г. центр обследовал более 7000 обратившихся пациентов с азартными расстройствами. Выяснилось, что 24% из них имели высшее образование, почти 21% – неоконченное высшее и 31% – среднее специальное образование. Кроме этого 57% обследуемых работали, а 37% проживали совместно с партнером.