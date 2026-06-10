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Поможет ли ускоренная блокировка сайтов с азартными играми бороться с лудоманией

Игроки все равно используют инструменты обхода или «сайты-зеркала», говорят эксперты
Татьяна Акиншина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Госдума 9 июня приняла закон о сокращении сроков блокировки сайтов с незаконными азартными играми. Теперь Федеральная налоговая служба должна будет рассматривать обращения компании «Единый регулятор азартных игр» о выявленных нарушениях в интернете в течение двух рабочих дней вместо пяти. Это касается сайтов и отдельных страниц, через которые могут организовываться или проводиться незаконные азартные игры.

Изменения вносятся в закон о публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр». Если закон поддержат сенаторы Совета Федерации и президент, он вступит в силу 1 сентября 2026 г. Законопроект разработал Минфин в рамках плана мероприятий по обелению отдельных секторов экономики, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства. Эта мера будет способствовать сокращению нелегального сектора онлайн-казино, добавил он.

Как отмечается в пояснительной записке, сокращение срока рассмотрения таких материалов позволит быстрее включать ресурсы в реестр запрещенной информации и ограничивать доступ к ним. Это сделает контроль за такими сайтами более эффективным, сказано там же.

С одной стороны, стоит контролировать азартные игры, но с другой – законодатели сами создают условия для их легализации, например, открывая казино в некоторых регионах, сказала «Ведомостям» член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. Это создает противоречие – хотят ли они запретить азартные игры из-за их вреда или же легализовать их для получения дохода от туристов, размышляет она.

Сегодня такие площадки работают по принципу «гидры»: один сайт блокируется, а на его месте сразу появляются несколько новых, зачастую с тем же функционалом, но уже на других доменах и хостингах, сказал «Ведомостям» заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов («Новые люди»). Кроме этого, используются анонимные платежные инструменты, в том числе криптовалюты, а также агрессивное продвижение через соцсети и мессенджеры. При этом скорость реагирования государства зачастую отстает от скорости масштабирования таких ресурсов. Дополнительно необходимо перекрывать каналы оплаты и вывода средств, считает Хамитов. Помимо этого нужно развивать международное взаимодействие:  значительная часть таких ресурсов находится вне российской юрисдикции, добавил депутат.

Чем занимается «Единый регулятор азартных игр»

Регулятор контролирует деятельность букмекерских контор и тотализаторов в России, ведет учет всех принятых ставок и распределяет отчисления на поддержку профессионального и детско-юношеского. В 2025 г. регулятор отчитывался, что за четыре года заблокировал более 350 000 сайтов нелегальных букмекеров.

К тотализаторам людей приводят сугубо психологические причины: желание легкого заработка, финансовые сложности, поиск новых острых ощущений или возможность «поболеть» за любимую команду, сказал психиатр-нарколог, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Егор Батырев. 

По воздействию на мозг лудоманию можно сравнить с приемом психостимуляторов, продолжает он. После первого выигрыша человек испытывает быстрое удовольствие из-за мощного выброса дофамина, сказал эксперт. В процессе ставки он ощущает колоссальное напряжение, особенно в момент проигрыша, а затем – расслабление, когда выигрывает или хотя бы отыгрывается, говорит эксперт. Из-за подобных скачков истощается система нейромедиаторов (вещества, которые передают сигналы между нервными клетками. – «Ведомости»), что и становится основой заболевания, говорит Батырев. Типичными проявлениями игровой «ломки» становятся апатия и депрессия, добавил специалист.

Рынок нелегальных казино очень большой – игроки используют средства обхода или «сайты-зеркала» и все равно заходят на соответствующие сайты, говорит управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев. Из-за блокировок мессенджеров IT-грамотность населения повысилась: они рискуют попасть под воздействие рекламы нелегальных онлайн-казино, говорит он.

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