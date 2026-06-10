Поможет ли ускоренная блокировка сайтов с азартными играми бороться с лудоманией

Сегодня такие площадки работают по принципу «гидры»: один сайт блокируется, а на его месте сразу появляются несколько новых, зачастую с тем же функционалом, но уже на других доменах и хостингах, сказал «Ведомостям» заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов («Новые люди»). Кроме этого, используются анонимные платежные инструменты, в том числе криптовалюты, а также агрессивное продвижение через соцсети и мессенджеры. При этом скорость реагирования государства зачастую отстает от скорости масштабирования таких ресурсов. Дополнительно необходимо перекрывать каналы оплаты и вывода средств, считает Хамитов. Помимо этого нужно развивать международное взаимодействие: значительная часть таких ресурсов находится вне российской юрисдикции, добавил депутат.