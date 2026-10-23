Metro перечислила 1 млрд рублей в фонд «Народный фронт. Все для Победы!»

По данным ОНФ, начиная с 2022 г. в фонд «Народный фронт. Все для Победы!» средства поступали от более чем 50 крупных российских корпораций. Среди них: «КАМАЗ»,«РЖД», «Ростех» и пр. Вся помощь идет на поддержку военных и гуманитарные цели. В июле 2026 г. президент РФ Владимир Путин сообщал, что россияне добровольно направили на цели спецоперации почти 70 млрд руб. В эту сумму входят пожертвования граждан и бизнеса.