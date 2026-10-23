Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,033-1,09%NKNC47,4-0,84%CHKZ14 900-1%IMOEX2 462,78+1,37%RTSI956,33+1,37%RGBI111,8-0,18%RGBITR772,53-0,14%
Главная / Бизнес /

Metro перечислила 1 млрд рублей в фонд «Народный фронт. Все для Победы!»

Средства пойдут на закупку техники для военных в зоне спецоперации и гуманитарные цели
Василий Тулупов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Торговая сеть Metro, перешедшая под временное управление в сентябре 2026 г., передала в фонд «Народный фронт. Все для Победы!» 1 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Народном фронте». По словам первого заместителя руководителя исполкома организации Сергея Горбунова, эти средства будут направлены на закупку техники для военных в зоне спецоперации.

«Вклад организации позволит решить срочные вопросы с приобретением мощного проходимого транспорта, систем связи и разведки, борьбы с беспилотниками противника и других вещей, необходимых бойцам спецоперации», – рассказал Горбунов.

«Как часть экономической системы России, мы видим важным участие в стратегических инициативах государства», – заявил генеральный директор Metro в России Йоханнес Толай. В компании «Ведомостям» сообщили, что часть перечисленных средств пойдет на гуманитарные и социальные цели.

«Народный фронт» с 2022 г. занимается помощью бойцам спецоперации и мирным жителям в новых и приграничных регионах, пострадавших от террористических атак ВСУ. Общая стоимость переданной техники, вещей и материалов на сегодняшний день превышает 73 млрд руб., отметили в ОНФ.

Почему Metro перешла под временное управление

28 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче ООО «Метро Кэш энд Керри» и ООО «Метро Вэрхаус Ногинск» во временное управление АО «УК Торг РУС». Компания обслуживает более 300 000 профессиональных клиентов и более 7 млн покупателей торговых центров и онлайн-витрин. В Metro «Ведомостям» объяснили передачу активов необходимостью обеспечить безопасность сотрудников, инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов. Временным управляющим стал Толай. Стоимость 100% долей компании оценивается в 60–70 млрд руб. Компания работает в России с 2000 г. и управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе.

В текущем году подразделение польской «Кэн-пак» дважды перечисляло фонду средства. 5 февраля стало известно, что производитель алюминиевых банок, российские активы которого были переданы во временное управление, направил 500 млн руб. 16 марта компания направила еще 1 млрд руб. Как отмечали в «Кэн-пак», средства предназначены для закупки техники, амуниции, оборудования и поддержки волонтерских объединений, изготавливающих необходимое для военнослужащих снаряжение.

В феврале российское подразделение датского производителя теплоизоляции «Роквул» (ранее принадлежавшие Rockwool A/S, а в январе 2026 г. перешедшее в ведение АО «Развитие строительных активов». – «Ведомости») перечислило в фонд 600 млн руб. На них предполагается приобрести багги, квадроциклы, средства связи, разведывательные беспилотники и оборудование радиоэлектронной борьбы.

В июне пивоваренная компания «Напитки вместе» (АО «АБ Инбев Эфес») направила через фонд средства на помощь военнослужащим и жителям приграничных территорий. Как заявляли в компании, средства пойдут на закупку техники, стройматериалов и снаряжения, а также помощь семьям погибших при атаке на учебное заведение в Старобельске и восстановление колледжа.

В августе липецкое подразделение нидерландского производителя лакокрасочных единиц «Акзо Нобель» (Akzo Nobel NV) передало в фонд 1 млрд руб. на поддержку бойцов, писал «Коммерсантъ». Кроме того, 2 октября компания перевела также 1 млрд руб. в фонд добровольческого отряда «БАРС-9».

Помимо крупных корпоративных переводов, ОНФ проводит акцию «Час Победы». Ее участники могут оформить регулярное добровольное перечисление части зарплаты – например, суммы, равной часовому или дневному заработку, в фонд «Народный фронт. Все для Победы!». По данным ОНФ, к началу октября к инициативе присоединились более 50 000 человек в 42 регионах России. В их число вошли сотрудники подразделений Минтранса, Росрезерва, МЧС, Минимущества, Минздрава и УФНС.

По данным ОНФ, начиная с 2022 г. в фонд «Народный фронт. Все для Победы!» средства поступали от более чем 50 крупных российских корпораций. Среди них: «КАМАЗ»,«РЖД», «Ростех» и пр. Вся помощь идет на поддержку военных и гуманитарные цели. В июле 2026 г. президент РФ Владимир Путин сообщал, что россияне добровольно направили на цели спецоперации почти 70 млрд руб. В эту сумму входят пожертвования граждан и бизнеса.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь