Metro перечислила 1 млрд рублей в фонд «Народный фронт. Все для Победы!»Средства пойдут на закупку техники для военных в зоне спецоперации и гуманитарные цели
Торговая сеть Metro, перешедшая под временное управление в сентябре 2026 г., передала в фонд «Народный фронт. Все для Победы!» 1 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в «Народном фронте». По словам первого заместителя руководителя исполкома организации Сергея Горбунова, эти средства будут направлены на закупку техники для военных в зоне спецоперации.
«Вклад организации позволит решить срочные вопросы с приобретением мощного проходимого транспорта, систем связи и разведки, борьбы с беспилотниками противника и других вещей, необходимых бойцам спецоперации», – рассказал Горбунов.
«Как часть экономической системы России, мы видим важным участие в стратегических инициативах государства», – заявил генеральный директор Metro в России Йоханнес Толай. В компании «Ведомостям» сообщили, что часть перечисленных средств пойдет на гуманитарные и социальные цели.
«Народный фронт» с 2022 г. занимается помощью бойцам спецоперации и мирным жителям в новых и приграничных регионах, пострадавших от террористических атак ВСУ. Общая стоимость переданной техники, вещей и материалов на сегодняшний день превышает 73 млрд руб., отметили в ОНФ.
Почему Metro перешла под временное управление
В текущем году подразделение польской «Кэн-пак» дважды перечисляло фонду средства. 5 февраля стало известно, что производитель алюминиевых банок, российские активы которого были переданы во временное управление, направил 500 млн руб. 16 марта компания направила еще 1 млрд руб. Как отмечали в «Кэн-пак», средства предназначены для закупки техники, амуниции, оборудования и поддержки волонтерских объединений, изготавливающих необходимое для военнослужащих снаряжение.
В феврале российское подразделение датского производителя теплоизоляции «Роквул» (ранее принадлежавшие Rockwool A/S, а в январе 2026 г. перешедшее в ведение АО «Развитие строительных активов». – «Ведомости») перечислило в фонд 600 млн руб. На них предполагается приобрести багги, квадроциклы, средства связи, разведывательные беспилотники и оборудование радиоэлектронной борьбы.
В июне пивоваренная компания «Напитки вместе» (АО «АБ Инбев Эфес») направила через фонд средства на помощь военнослужащим и жителям приграничных территорий. Как заявляли в компании, средства пойдут на закупку техники, стройматериалов и снаряжения, а также помощь семьям погибших при атаке на учебное заведение в Старобельске и восстановление колледжа.
Помимо крупных корпоративных переводов, ОНФ проводит акцию «Час Победы». Ее участники могут оформить регулярное добровольное перечисление части зарплаты – например, суммы, равной часовому или дневному заработку, в фонд «Народный фронт. Все для Победы!». По данным ОНФ, к началу октября к инициативе присоединились более 50 000 человек в 42 регионах России. В их число вошли сотрудники подразделений Минтранса, Росрезерва, МЧС, Минимущества, Минздрава и УФНС.
По данным ОНФ, начиная с 2022 г. в фонд «Народный фронт. Все для Победы!» средства поступали от более чем 50 крупных российских корпораций. Среди них: «КАМАЗ»,«РЖД», «Ростех» и пр. Вся помощь идет на поддержку военных и гуманитарные цели. В июле 2026 г. президент РФ Владимир Путин сообщал, что россияне добровольно направили на цели спецоперации почти 70 млрд руб. В эту сумму входят пожертвования граждан и бизнеса.