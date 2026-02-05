Изъятый РФ у поляков «Кэн-пак» направил полмиллиарда на поддержку участников СВО

Изъятый РФ у поляков «Кэн-пак» направил полмиллиарда на поддержку участников СВОЭксперты объяснили это стремлением компенсировать репутационные риски, созданные предыдущими владельцами
Производитель алюминиевых банок «Кэн-пак», в отношении двух российских юрлиц которого введено временное управление, пожертвовал 500 млн руб. в благотворительный фонд «Народный фронт. Все для победы». Средства будут направлены на поддержку участников спецоперации. Это следует из протокола совещания топ-менеджмента компании 2 февраля 2026 г. Копия документа есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердил новый генеральный директор ООО «Кэн-пак завод упаковки» Владислав Демидов.
Заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов сообщил «Ведомостям», что средства уже поступили на счет фонда. «Мы немедленно направим их на закупку вещей и амуниции по срочным заявкам бойцов на самые горячие участки передовой СВО», – добавил Горбунов. 31 декабря 2025 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который переводит ООО «Кэн-пак завод упаковки» и его торговый дом ООО «Кэн-пак» под временное управление российского «Стальэлемента». Текст указа был опубликован 13 января 2026 г. Перевод юрлиц «Кэн-пака» под временное управление связан с недобросовестным поведением компаний по отношению к партнерам, завышением цен и поддержкой Украины. Об этом «Ведомости» писали 15 января со ссылкой на два источника – близкого к компании и знакомого с позицией Минпромторга России.
В частности, им известно о поддержке Украины акционерами «Кэн-пака». По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кэн-пак завод упаковки» было подконтрольно американской корпорации CanPack Group, которая осуществляет свой контроль через польскую компанию CanPack S.A. и французскую SA Tapon France. При этом российским активом напрямую управляла польская фирма – она ранее в резких формулировках осудила СВО России на Украине, напоминал собеседник «Ведомостей». Как пояснил Демидов, в составе группы предыдущего акционера, польской компании, были в том числе заводы на Украине. В 2022 г. холдинг заявил, что продолжит работу в России, но прекратит инвестиции в нашей стране.
«Так как предыдущим акционером была польская компания, она поддержку [участникам СВО] не оказывала. А мы вышли с этой инициативой на совещание, и коллектив («Кэн-пак завод упаковки». – «Ведомости») ее в полном объеме поддержал. Новый акционер тоже поддержал», – пояснил Демидов.
Доля «Кэн-пака» на российском рынке
Пожертвование «Кэн-пака» в фонд «Народный фронт» можно и нужно рассматривать как попытку компенсировать репутационные риски, считает политолог Константин Калачев. По его словам, такие шаги помогают бизнесу «реабилитироваться» в глазах государства, социальная ответственность приветствуется. «Также надо смотреть на нюансы: кто взял на себя временное управление, кто конечный бенефициар, насколько этот бизнес готов не на разовые шаги, а на социальную нагрузку», – добавил он.
Как пояснил Демидов, пожертвование «Народному фронту» – это разовая акция, но компания начала разработку программы точечной поддержки участников СВО, ветеранов и их родственников, работающих на предприятиях «Кэн-пака». У CanPack в России два завода по производству банок и крышек для напитков: в подмосковном Волоколамске и Новочеркасске Ростовской области. Всего, по данным «СПАРК-Интерфакса», в «Кэн-пак завод упаковки» работает 514 человек.
«Мы назначили ответственных, которые будут встречаться с семьями участников СВО. Там могут быть не только материальные выплаты. Кому-то, может, надо детей в сад помочь устроить, решить вопросы с ипотекой», – рассказал Демидов.