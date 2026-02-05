Изъятый РФ у поляков «Кэн-пак» направил полмиллиарда на поддержку участников СВО

Заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов сообщил «Ведомостям», что средства уже поступили на счет фонда. «Мы немедленно направим их на закупку вещей и амуниции по срочным заявкам бойцов на самые горячие участки передовой СВО», – добавил Горбунов. 31 декабря 2025 г. президент России Владимир Путин подписал указ, который переводит ООО «Кэн-пак завод упаковки» и его торговый дом ООО «Кэн-пак» под временное управление российского «Стальэлемента». Текст указа был опубликован 13 января 2026 г. Перевод юрлиц «Кэн-пака» под временное управление связан с недобросовестным поведением компаний по отношению к партнерам, завышением цен и поддержкой Украины. Об этом «Ведомости» писали 15 января со ссылкой на два источника – близкого к компании и знакомого с позицией Минпромторга России.