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В Metro объяснили решение о передаче активов под временное управление

Компания продолжает работу в штатном режиме
Линда Журавлева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские активы Metro Cash & Carry переданы во временное управление АО «УК Торг РУС» в интересах безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Metro «Ведомостям». Там заверили, что все обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками выполняются в штатном режиме.

«Metro является частью критически важной инфраструктуры, обеспечивающей устойчивость поставок и работу профессионального ритейла. Решение связано с необходимостью обеспечить безопасность сотрудников, инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов», – объяснили в компании.

Указ подписал президент Владимир Путин 28 сентября. Под управление перешли ООО «Метро Кэш энд Керри» и ООО «Метро Вэрхаус Ногинск». Компания обслуживает более 300 000 профессиональных клиентов и более 7 млн покупателей торговых центров и онлайн-витрин.

По оценке источников «Ведомостей», 100% долей компании составляет 60-70 млрд руб. Временным управляющим стал Йоханнес Толай.

Ранее, 17 сентября, Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы Nestlé, FM Logistic, «Леманы про» и «Ашана». В Кремле объяснили это тем, что компании принадлежат недружественным странам. В сентябре Дмитрий Медведев заявил о необходимости «идти дальше» в вопросе временного управления иностранными активами.

Metro работает в России с 2000 г. и управляет 93 торговыми центрами в 51 регионе.

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