В Metro объяснили решение о передаче активов под временное управление

Российские активы Metro Cash & Carry переданы во временное управление АО «УК Торг РУС» в интересах безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Metro «Ведомостям». Там заверили, что все обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками выполняются в штатном режиме.