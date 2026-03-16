Главная / Общество /

Завод «Кэн-пак» направил еще 1 млрд рублей на поддержку СВО

«Народный фронт» купит на полученные средства технику и амуницию для передовой
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Российское подразделение польской «Кэн-пак» перечислило 1 млрд руб. в адрес «Народного фронта». В фонде сообщили «Ведомостям», что направят средства закупку техники и амуниции для бойцов, «ведущих наступление на самых горячих участках линии боевого соприкосновения». Это уже второй транш компании на поддержку спецоперации.

«Также планируем помочь общественным организациям, как мы их называем Народным полкам, чтобы приобрести материалы и оборудование для производства маскировочных сетей и других нужных бойцам вещей. Огромное спасибо за помощь и поддержку правительству РФ, руководству и трудовому коллективу завода "Кэн-пак"», – сообщил «Ведомостям» заместитель руководителя исполкома организации Сергей Горбунов.

Завод и его доля на рынке

По собственным оценкам компании, «Кэн-пак» занимает 25% рынка алюминиевых банок России. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает долю компании на отечественном рынке на уровне 30–35%, а объем выпуска банок за 2025 г. – на уровне 12 млрд шт. Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников считает, что на фоне итогов 2024 и 2025 гг. доля CanPack в РФ подросла до 33–35%», а всего в стране выпущено порядка 14–14,5 млн шт. По словам источника «Ведомостей», знакомого с позицией Минпромторга, годовое производство банок этой компанией достигает 2,8 млрд шт. Выручка «Кэн-пак завод упаковки» составила в 2024 г. 30,8 млрд руб.

В феврале компания уже перечислила фонду 500 млн руб. на поддержку участников спецоперации. Тогда же российское подразделение датской Rockwool перевело Народному фронту 600 млн руб. На эти деньги закупили багги, квадроциклы, средства связи, дроны и РЭБ -2. Датская компания Rockwool A/S приостановила сотрудничество с военно-промышленным комплексом РФ весной 2022 г. Но в январе 2026 г. все доли ООО «Роквул», ранее принадлежавшие датской компании, перешли в ведение АО «Развитие строительных активов».

В январе 2026 г. президент России Владимир Путин передал активы польской CanPack (владелец завода «Кэн-пак») во временное управление компании «Стальэлемент». По информации «Ведомостей», перевод под временное управление был связан с недобросовестным поведением компаний по отношению к партнерам, завышением цен и поддержкой Украины. 

Народный фронт создан в 2011 г. по инициативе Владимира Путина. С февраля 2022 г. помощь новым регионам и бойцам СВО стала одним из главных направлений работы организации. 12 февраля Горбунов говорил «Ведомостям», что фонд ведет переговоры с рядом компаний о переводах средств в поддержку участников спецоперации и членов их семей. 

Новости СМИ2
