ОНФ ведет переговоры с рядом компаний о пожертвованиях на СВО

«Народный фронт» был создан в 2011 г. по инициативе Владимира Путина, занимавшего тогда пост председателя правительства. Среди его главных задач назывались контроль за исполнением указов и поручений главы президента, борьба с коррупцией, а также защита прав граждан. В феврале 2022 г. ОНФ стал помогать переселенцам из ДНР и ЛНР, с тех пор гуманитарная миссия в новых российских регионах стала одним из основных направлений деятельности организации.