ОНФ ведет переговоры с рядом компаний о пожертвованиях на СВОRockwool и «Кэн-пак» уже перевели в фонд более 1 млрд рублей
Фонд «Народный фронт. Все для Победы!» ведет переговоры с рядом компаний о переводах средств в поддержку участников спецоперации на Украине и членов их семей. Об этом сообщил «Ведомостям» заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов.
«Мы ведем переговоры с рядом компаний, которые сами инициативно вышли на нас с желанием помочь нашим ребятам. Призываю и остальной бизнес присоединиться к сборам», – сказал Горбунов.
12 февраля стало известно, что российское подразделение датской Rockwool перечислило 600 млн руб. в «Народный фронт». На эти деньги планируют закупить багги, квадроциклы, средства связи, разведывательные дроны и средства РЭБ. Датская компания Rockwool A/S приостановила сотрудничество с военно-промышленным комплексом РФ весной 2022 г. В январе 2026 г. все доли ООО «Роквул», ранее принадлежавшие Rockwool A/S, перешли в ведение АО «Развитие строительных активов».
5 февраля производитель алюминиевых банок «Кэн-пак» (ранее подконтрольный американской корпорации CanPack Group) заявил, что пожертвовал «Народному фронту» 500 млн руб., которые пойдут на поддержку участников спецоперации. В январе президент Владимир Путин подписал указ о передаче Can-Pack S.A. и Tapon France в «Кэн-Пак» и «Кэн-Пак завод упаковки» компании «Стальэлемент».
«Народный фронт» был создан в 2011 г. по инициативе Владимира Путина, занимавшего тогда пост председателя правительства. Среди его главных задач назывались контроль за исполнением указов и поручений главы президента, борьба с коррупцией, а также защита прав граждан. В феврале 2022 г. ОНФ стал помогать переселенцам из ДНР и ЛНР, с тех пор гуманитарная миссия в новых российских регионах стала одним из основных направлений деятельности организации.