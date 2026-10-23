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В пригороде Парижа при стрельбе погиб человек

Анна Виноградова
Unsplash
Unsplash

В результате стрельбы в городе Трапп в пригороде Парижа один человек погиб, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в полиции. Предполагаемый нападавший задержан, передает телеканал BFMTV.

По данным французских СМИ, стрельба произошла около 10:30 по местному времени в Траппе и соседнем городе Ла-Верьер. Подозреваемого задержали в коммуне Куаньер. Мотивы его действий пока неизвестны.

Агентство Reuters со ссылкой на BFMTV уточнило, что как минимум два человека получили тяжелые ранения. Информация о личности подозреваемого и обстоятельствах произошедшего пока не раскрывается.

14 октября стало известно, что в Брюсселе рядом со зданием Европарламента застрелили мужчину. Преступление произошло вечером 12 октября в коммуне Иксель. По данным прокуратуры бельгийской столицы, нападавшие несколько раз выстрелили в мужчину в подъезде жилого дома. Пострадавший скончался после госпитализации. Подозреваемым удалось скрыться.

25 сентября в Амстердаме в результате стрельбы в кафе погиб мужчина. По данным портала NU.nl, нападавший открыл огонь, когда терраса заведения была заполнена посетителями. Полиция задержала подозреваемого. Погибший работал в тюремном комплексе Заанстад.

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