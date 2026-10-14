В Брюсселе рядом со зданием Европарламента застрелили мужчину

В октябре 2025 г. министр обороны Бельгии Тео Франкен допустил привлечение военнослужащих к патрулированию улиц Брюсселя на фоне преступности, связанной с наркоторговлей. В интервью Le Soir он назвал ситуацию с безопасностью в городе катастрофической. Ранее министры обороны и внутренних дел страны договорились о возможности совместного патрулирования столицы военными и полицейскими.