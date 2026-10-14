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В Брюсселе рядом со зданием Европарламента застрелили мужчину

Анна Виноградова
Guillaume Périgois / Unsplash
Guillaume Périgois / Unsplash

В Брюсселе рядом со зданием Европарламента вечером 12 октября застрелили мужчину. Преступление произошло около 18:00 на улице Вирц в коммуне Иксель, сообщает The Brussels Times со ссылкой на прокуратуру бельгийской столицы.

По данным прокурора Брюсселя Жюльена Муани, в мужчину несколько раз выстрелили в подъезде жилого дома, расположенного рядом со зданием Европарламента имени Софи Шолль. Пострадавший скончался вскоре после госпитализации, несмотря на помощь полиции и медиков.

Очевидцы рассказали о трех или четырех подозреваемых, скрывшихся с места происшествия. Полиция взяла под охрану вход в подземный паркинг здания. По данным местных СМИ, на месте стрельбы обнаружили не менее семи гильз.

Муани отметил, что нападение произошло в оживленном жилом районе, для которого подобные преступления ранее не были характерны. Он подчеркнул угрозу, которую вооруженное насилие представляет для местных жителей, особенно детей. Подозреваемые пока не задержаны, обстоятельства убийства выясняются.

В октябре 2025 г. министр обороны Бельгии Тео Франкен допустил привлечение военнослужащих к патрулированию улиц Брюсселя на фоне преступности, связанной с наркоторговлей. В интервью Le Soir он назвал ситуацию с безопасностью в городе катастрофической. Ранее министры обороны и внутренних дел страны договорились о возможности совместного патрулирования столицы военными и полицейскими.

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