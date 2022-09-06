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Большинство судов с украинским зерном отправились в страны Запада и НАТО

Они получили 57% грузов, а в Африку ушло только 17%
Александр Соколов Анна Киселева Алексей Никольский
Представители Турции, Украины, России и ООН договорились о разблокировке украинских портов / Valentyn Ogirenko / Reuters

Среди 88 судов с 2,08 млн т зерна 65 отправились в страны Запада и НАТО в период с 3 августа по 4 сентября, подсчитали «Ведомости» по опубликованным в понедельник данным ООН и Marinetraffic.com. Экспорт туда превысил 1,18 млн т, или 57% отправленного зерна, хотя обычно доля этих стран в два раза меньше. В 2021 г. Украина вывезла туда 12,6 млн т злаковых, что составило 34% экспорта зерна, предназначенного в основном на корм скоту.

Помощь сытым

Лидером по импорту украинского зерна за последний месяц является Турция, куда пошло 32 суда с 0,37 млн т злаковых. Среди крупных импортеров также Испания (6 судов и 0,82 млн т), Египет (6 судов и 0,19 млн т), Италия (8 судов и 0,14 млн т) и Южная Корея (3 судна и 0,14 млн т).

Резко снизилась доля Китая, который обычно доминировал в поставках ранее. В 2021 г. на него приходилось 11,4 млн т экспортированного украинского зерна, или 31%. А сейчас туда отправлено 3 судна и 0,16 млн т злаковых (8%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных