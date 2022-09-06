Большинство судов с украинским зерном отправились в страны Запада и НАТО

Большинство судов с украинским зерном отправились в страны Запада и НАТООни получили 57% грузов, а в Африку ушло только 17%
Среди 88 судов с 2,08 млн т зерна 65 отправились в страны Запада и НАТО в период с 3 августа по 4 сентября, подсчитали «Ведомости» по опубликованным в понедельник данным ООН и Marinetraffic.com. Экспорт туда превысил 1,18 млн т, или 57% отправленного зерна, хотя обычно доля этих стран в два раза меньше. В 2021 г. Украина вывезла туда 12,6 млн т злаковых, что составило 34% экспорта зерна, предназначенного в основном на корм скоту.
Помощь сытым
Лидером по импорту украинского зерна за последний месяц является Турция, куда пошло 32 суда с 0,37 млн т злаковых. Среди крупных импортеров также Испания (6 судов и 0,82 млн т), Египет (6 судов и 0,19 млн т), Италия (8 судов и 0,14 млн т) и Южная Корея (3 судна и 0,14 млн т).
Резко снизилась доля Китая, который обычно доминировал в поставках ранее. В 2021 г. на него приходилось 11,4 млн т экспортированного украинского зерна, или 31%. А сейчас туда отправлено 3 судна и 0,16 млн т злаковых (8%).