Большинство судов с украинским зерном отправились в страны Запада и НАТО

Среди 88 судов с 2,08 млн т зерна 65 отправились в страны Запада и НАТО в период с 3 августа по 4 сентября, подсчитали «Ведомости» по опубликованным в понедельник данным ООН и Marinetraffic.com. Экспорт туда превысил 1,18 млн т, или 57% отправленного зерна, хотя обычно доля этих стран в два раза меньше. В 2021 г. Украина вывезла туда 12,6 млн т злаковых, что составило 34% экспорта зерна, предназначенного в основном на корм скоту.