Запорожская АЭС под огнем: что станет с крупнейшей в Европе атомной станцией

Днем в пятницу «Энергоатом» сообщил, что «ведется работа по подключению к сети двух реакторных блоков». В 14:04 по московскому времени один из них был подключен к энергосети. При этом глава военно-гражданской администрации Энергодара, где расположена ЗАЭС, Александр Волга в эфире «Первого канала» лишь подтвердил наличие «аварийной внештатной ситуации, которая была предотвращена автоматами защиты» и заверил, что электроэнергия в сторону Украины «подается в штатном режиме». 25 августа глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что два блока АЭС, действительно, «отключились после срабатывания системы защиты» из-за возгорания охранной зоны, которое и спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок АЭС, по его словам, был запущен в работу, и проводились работы по запуску второго блока. Также сообщалось, что сбой в работе АЭС привел к отключению электричества в Запорожской и Херсонской областях.