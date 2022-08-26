Запорожская АЭС под огнем: что станет с крупнейшей в Европе атомной станцией

Запорожская АЭС под огнем: что станет с крупнейшей в Европе атомной станциейРассудить Россию и Украину попытаются эксперты ООН и МАГАТЭ
Непрекращающиеся обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) впервые в истории ее эксплуатации привели к отключению украинских потребителей. «Ведомости» разбирались в том, какая судьба ждет ЗАЭС и велики ли риски второй Чернобыльской катастрофы.
Оборвали провода
Украина 26 августа лишилась электроэнергии, вырабатываемой ЗАЭС – все шесть блоков станции оказались отключены от энергосистемы Украины, сообщило днем в пятницу в своем Telegram-канале управляющее станцией украинское госпредприятие НАЭК «Энергоатом». Член главного совета администрации Запорожской области (территории, подконтрольной России) Владимир Рогов в эфире радио Sputnik косвенно подтвердил эту информацию: «Велика вероятность, что это так и есть». «Ну просто доигрались, дообстреливались. Из четырех ЛЭП, которые вели непосредственно от атомной станции на территорию, подконтрольную Киеву, осталось целой только одна, остальные были перебиты во время обстрелов с правого берега Днепра», – сказал он.
Вечером в четверг, 25 августа, стало известно, что в результате повреждения ЛЭП из-за обстрелов ЗАЭС на какое-то время впервые оказалась обесточена и все блоки остановлены. Пресс-служба «Энергоатома» сообщала, что из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с ЗАЭС, «дважды отключалась последняя, четвертая линия связи АЭС с энергосистемой Украины». Три другие ЛЭП, по данным украинского госпредприятия, были повреждены ранее во время обстрелов.
Днем в пятницу «Энергоатом» сообщил, что «ведется работа по подключению к сети двух реакторных блоков». В 14:04 по московскому времени один из них был подключен к энергосети. При этом глава военно-гражданской администрации Энергодара, где расположена ЗАЭС, Александр Волга в эфире «Первого канала» лишь подтвердил наличие «аварийной внештатной ситуации, которая была предотвращена автоматами защиты» и заверил, что электроэнергия в сторону Украины «подается в штатном режиме». 25 августа глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий говорил, что два блока АЭС, действительно, «отключились после срабатывания системы защиты» из-за возгорания охранной зоны, которое и спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок АЭС, по его словам, был запущен в работу, и проводились работы по запуску второго блока. Также сообщалось, что сбой в работе АЭС привел к отключению электричества в Запорожской и Херсонской областях.
26 августа ЗАЭС снова оказалась под огнем: четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, еще один – в районе специального корпуса № 1. Минобороны России уточнило, что АЭС «обстреливали из американской гаубицы М777 западнее Марганца (с территории, подконтрольной Киеву. – “Ведомости”)». Орудие было уничтожено ответным огнем российских военных.
Самая большая АЭС
Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположенная на берегу Каховского водохранилища. Ее строительство началось в 1977 г., первые четыре бока запустили с 1984 по 1987 г. Пятый начал выдавать энергию в 1989 г., а шестой – уже после развала СССР, в 1995 г. Мощность каждого из шести энергоблоков ВВЭР-1000 составляет 1 ГВт. Правда, на 100% установленной мощности станция впервые вышла лишь в декабре 2021 г.
ЗАЭС ежегодно генерирует около 40 млрд кВт ч, обеспечивая пятую часть потребности Украины в электроэнергии. В марте 2015 г. ЗАЭС стала первой в мире атомной станцией, которая выработала более 1 трлн кВт ч электричества со дня введения в эксплуатацию первого блока (для сравнения: этот объем выработки чуть меньше годового потребления всей РФ).
С 2001 г. на Запорожской АЭС эксплуатируется сухое хранилище отработанного ядерного топлива (ОЯТ) проектной мощностью в 380 контейнеров, где хранятся изъятые из реактора топливные сборки.
Запорожская АЭС связана с энергосистемой Украины четырьмя ЛЭП — три по 750 кВ и одна – 330 кВ. Электроэнергию по ним поступает в Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области Украины.
Как обстреливали АЭС
В ходе СВО уже в феврале-марте российские войска взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар. По данным Минобороны РФ, украинские военные обстреливают Энергодар, в также окрестные села и прилегающие к городу территории электростанции. 8 августа обстрел ЛЭП «Каховская» привел к скачку напряжения, который вызвал задымление на открытом распределительном устройстве станции. Его удалось устранить, но мощность оставшихся в работе пятого и шестого энергоблоков АЭС снизилась до 500 МВт.
26 августа Минобороны РФ сообщило, что ВСУ дважды за прошедшие сутки обстреляли АЭС из крупнокалиберных артиллерийских орудий.
В связи с этим Совет Госдумы России призвал Организацию объединенных наций (ООН) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) «потребовать от властей Украины немедленно прекратить обстрелы» ЗАЭС.
Планируется, что миссия МАГАТЭ может прибыть на Запорожскую АЭС до 5 сентября. В состав войдут представители органов безопасности и должностные лица, которые отвечают за учет ядерных материалов на объекте. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 26 августа заявил, что присутствие экспертов агентства на ЗАЭС может стать постоянным. Но признал, что доставить экспертов на станцию через зону боевых действий «будет непросто». Представители МАГАТЭ заявляли о намерении посетить ЗАЭС еще в конце мая 2022 г. Эта миссия, по словам Гросси, нужна в том числе и для того, чтобы убедиться, что хранящиеся на электростанции 30 т плутония и 40 т обогащенного урана «не используются в других целях».
Мирный атом под угрозой
В ООН и МАГАТЭ за последние месяцы неоднократно призывали к прекращению активных боевых действий вокруг ЗАЭС во избежание повторения катастрофы в Чернобыле. При этом Гросси еще в начале августа говорил, что ситуация вокруг станции «очень опасная», а риски – «очень серьезны».
Отраслевой эксперт, пожелавший остаться анонимным, сказал «Ведомостям», что наибольшую опасность сейчас представляет риск попадания снарядов в хранилище ОЯТ, расположенное на территории ЗАЭС. «Конструкция блоков АЭС такова, что не предполагает их поражения неспециализированными боеприпасами», – поясняет он. Тем не менее, он считает высокой вероятность полной остановки и консервации станции в целях безопасности.
После обрыва ЛЭП, соединяющих ЗАЭС с территорией Украины, по его словам, возрастет нагрузка на Южноукраинскую АЭС, а также Криворожскую ТЭС, ДнепроГЭС, Александрийскую ТЭЦ-3 и Ладыжинскую ТЭЦ.
ЛЭП, идущие от АЭС в сторону территорий, находящихся под контролем российских Вооруженных сил, позволяют снабжать электроэнергией также территорию ДНР и ЛНР. Балицкий в интервью ТАСС в июле 2022 г. говорил, что часть вырабатываемой ЗАЭС электроэнергии может быть направлена в Крым после восстановления взорванных в 2015 г. ЛЭП на границе с Херсонской областью.
Источник «Ведомостей» отмечает, что даже если ЗАЭС после окончания СВО не будут подключена к российской энергосистеме, то ее загрузка будет обеспечена за счет потребностей близлежащих территорий. «Да и сама Запорожская область богата полезными ископаемыми, в том числе требующими энергоемкой переработки», – добавляет он. Другой собеседник «Ведомостей» на энергорынке отмечает, что 6 ГВт «вряд ли нужны» российской энергосистеме, а процедура согласования с «Системным оператором» (диспетчер энергосистемы РФ) может занять длительное время.
В правовом вакууме
Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что процедура перехода прав на ЗАЭС от НАЭК «Энергоатом» к Запорожской области создает «правовой прецедент». «Все правила творятся в моменте, прямо сейчас. Мы будем свидетелями того, как эти правила будут установлены и как они будут в последующем реализовываться», – сказал управляющий партнер юридической компании Art de lex Дмитрий Магоня.
Адвокат, эксперт по международному праву Сергей Гландин поясняет, что де-юре ЗАЭС остается украинской, поскольку «Киев перед международным сообществом в лице МАГАТЭ взял на себя ответственность за ее функционирование и безопасность», но фактически «эффективно контролирует» территорию ЗАЭС именно Россия. «С точки зрения международного гуманитарного права это означает, что РФ несет ответственность за функционирование всей инфраструктуры и соблюдение базовых прав человека на этой территории. Но эти нормы не распространяются на функционирование ядерных объектов», – говорит юрист, обращая внимание на образование в этом месте «правового вакуума». Магоня согласен, что пока что «правосубъектность освобожденных территорий Запорожской области остается под вопросом».
Примерно аналогичная ситуация сложилась с энергообъектами Крыма в начале 2014 г., когда Киев потерял контроль над полуостровом и возможность управлять ТЭК региона. Но там практически сразу прошли референдумы о присоединении Крыма и Севастополя к РФ. На освобожденных территориях Украины, ДНР и ЛНР даты референдумов пока не определены.
По мнению Гландина, пока Россия официально не заявила МАГАТЭ о готовности взять на себя обязательства по функционированию ЗАЭС, с точки зрения международного права ответственность за любые происшествия на станции несет Киев. «Вопросы права собственности и статуса ЗАЭС не оформятся до момента подписания межгосударственного соглашения», – добавляет он.
Квалификация действий России и Украины, по словам Гландина, сейчас лежит вне компетенций МАГАТЭ. Этот вопрос может рассмотреть только Совет безопасности ООН, если ситуация будет истолкована как угроза международному миру и безопасности. Пока никто не заявлял в Совбез соответствующую резолюцию. Впрочем, Россия, по мнению Гландина, не пропустит негативную для себя резолюцию, воспользовавшись своим правом вето.