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В ЕС предложили установить контроль за экспортом гражданских технологий в Россию

Ведомости

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила установить дополнительный контроль за экспортом гражданских технологий ЕС в Россию, заявил представитель ЕК Эрик Мамер.

«Она сказала, во-первых, что, конечно, будут рассмотрены санкции против физических и юридических лиц. А во-вторых, она заявила, что мы предложим дополнительный экспортный контроль над гражданскими технологиями. То есть контроль над экспортом Европейского союза в Россию», — отметил Мамер (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, фон дер Ляйен считает, что российская экономика переориентирована на спецоперацию и это оправдывает такой тип дополнительных санкций.

Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель со ссылкой на заявление глав МИД ЕС заявил, что страны Евросоюза введут новые санкции в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях «как можно скорее».

Накануне европейское подразделение издания Politico со ссылкой на четырех дипломатов стран Евросоюза сообщило, что ЕК уже готовит восьмой пакет санкций в отношении России. По данным издания, консультации с представителями стран – членов ЕС начнутся в течение нескольких дней. Еврокомиссия планирует обсудить предложения с послами ЕС 23 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных