В ЕС предложили установить контроль за экспортом гражданских технологий в Россию

«Она сказала, во-первых, что, конечно, будут рассмотрены санкции против физических и юридических лиц. А во-вторых, она заявила, что мы предложим дополнительный экспортный контроль над гражданскими технологиями. То есть контроль над экспортом Европейского союза в Россию», — отметил Мамер (цитата по «Интерфаксу»).