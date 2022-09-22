В ЕС предложили установить контроль за экспортом гражданских технологий в Россию
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила установить дополнительный контроль за экспортом гражданских технологий ЕС в Россию, заявил представитель ЕК Эрик Мамер.
«Она сказала, во-первых, что, конечно, будут рассмотрены санкции против физических и юридических лиц. А во-вторых, она заявила, что мы предложим дополнительный экспортный контроль над гражданскими технологиями. То есть контроль над экспортом Европейского союза в Россию», — отметил Мамер (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, фон дер Ляйен считает, что российская экономика переориентирована на спецоперацию и это оправдывает такой тип дополнительных санкций.
Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель со ссылкой на заявление глав МИД ЕС заявил, что страны Евросоюза введут новые санкции в отношении России, ее руководства и организаторов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях «как можно скорее».
Накануне европейское подразделение издания Politico со ссылкой на четырех дипломатов стран Евросоюза сообщило, что ЕК уже готовит восьмой пакет санкций в отношении России. По данным издания, консультации с представителями стран – членов ЕС начнутся в течение нескольких дней. Еврокомиссия планирует обсудить предложения с послами ЕС 23 сентября.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.