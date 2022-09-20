В Швеции узнали о планах США разорить Европу при помощи Украины
США спровоцировали военный конфликт на Украине для того, чтобы разорвать экономические связи между европейскими странами, особенно Германией и Францией, и Россией, что приведет к разорению крупнейших экономик ЕС в следствии прекращения поставок дешевых российских энергоносителей. Об этом пишет шведское издание Nya Dagbladet со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении отчет организации RAND, которая выполняет функции стратегического исследовательского центра Пентагона.
«Остановка российских поставок может привести к системному кризису, который будет иметь прямые разрушительные последствия для экономики Германии и косвенные для Европейского союза», — говорится в документе, где также подчеркивается, что тесные связи между Россией, Германией и Францией являются серьезнейшей геополитической и экономической угрозой для США.
«Единственно возможный способ, который обеспечит отказ Германии от российских энергоносителей, это вовлечь обоих в военный конфликт на Украине. Наши продолжающиеся действия в этой стране неизбежно приведут к военному ответу со стороны России. Россия явно не позволит огромной украинской армии продолжать оказывать давление на Донецкую народную республику без ответных мер военного характера. Благодаря этому можно будет назвать Россию агрессором и ввести весь пакет санкций, который уже разработан», — подчеркивается в отчете RAND.
Благодаря разрушению экономики Евросоюза США смогут получить ресурсы, эквивалентные $7-9 трлн, кроме того, спад спровоцирует утечку квалифицированных кадров из Европы в США. Авторы стратегии рассчитывают на то, что разрыв отношений между Россией и Германией будет настолько серьезным, что их уже никогда не удастся починить.
«Сокращение поставок российских энергоресурсов, в идеале — их полная остановка — приведет к разрушительным последствиям для немецкой промышленности. Необходимость перераспределения значительного объема российского газа для отопления зимой приведет лишь к усилению дефицита. Закрытие промышленных предприятий станет причиной нехватки компонентов и запчастей для производства, разрыва логистических цепочек, в конечном счете это спровоцирует эффект домино», — говорится в документе.
В самой корпорации RAND заявили, что не имеют отношения к документу, однако, как отмечает издание, организация не предоставила опровержений касательно его содержания.