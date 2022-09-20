В Швеции узнали о планах США разорить Европу при помощи Украины

«Единственно возможный способ, который обеспечит отказ Германии от российских энергоносителей, это вовлечь обоих в военный конфликт на Украине. Наши продолжающиеся действия в этой стране неизбежно приведут к военному ответу со стороны России. Россия явно не позволит огромной украинской армии продолжать оказывать давление на Донецкую народную республику без ответных мер военного характера. Благодаря этому можно будет назвать Россию агрессором и ввести весь пакет санкций, который уже разработан», — подчеркивается в отчете RAND.