Ципрас назвал главного пострадавшего из-за ситуации вокруг Украины
Европа в геополитическом плане проиграет больше всех из-за ситуации вокруг Украины, США и Россия не понесли экономического ущерба, заявил бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
«У Европы огромный дефицит стратегии. США ничего не теряют ни геостратегически, ни экономически. Россия тоже ничего не теряет в экономическом плане. Рубль стал одной из самых сильных валют. Из-за роста цен на газ и огромных запасов, которые она (Россия) имеет, она смогла стать регулятором — открывать и закрывать вентиль», — сказал Ципрас в эфире государственного телеканала ΕΡΤ.
Экс-премьер заявил, что партия СИРИЗА на стороне Украины, но отметил, что необходимо сделать все для создания предпосылок выхода из украинского кризиса. Кроме того, по его словам, стоит задуматься над эффективность жестких санкций.
14 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила, что санкции, введенные ЕС против России, останутся в силе, пока ее экономика не «будет разорвана». «Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения. Путин потерпит поражение, а Украина победит», — заявила глава ЕК.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа из России в Европу цены на энергоноситель резко выросли. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.