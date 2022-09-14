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Глава ЕК: санкции против России останутся в силе, пока ее экономика не «будет разорвана»

Ведомости

Санкции, введенные ЕС против России, останутся в силе, пока ее экономика не «будет разорвана», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.

«Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения. Путин потерпит поражение, а Украина победит», — заявила глава ЕК. Она также обвинила президента России Владимира Путина в развязывании энергетической войны и выразила уверенность, что западные санкции «разорвут» экономику страны.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung ранее заявил, что санкции с России могут быть сняты в будущем, однако до этого пока еще «очень далеко». Сейчас же странам Евросоюза нужно иметь крепкие нервы и проявить «железное терпение», поскольку санкции, по его оценке, становятся все более эффективными, добавил он.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа из России в Европу цены на энергоноситель резко выросли. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных