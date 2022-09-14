Глава ЕК: санкции против России останутся в силе, пока ее экономика не «будет разорвана»
Санкции, введенные ЕС против России, останутся в силе, пока ее экономика не «будет разорвана», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.
«Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения. Путин потерпит поражение, а Украина победит», — заявила глава ЕК. Она также обвинила президента России Владимира Путина в развязывании энергетической войны и выразила уверенность, что западные санкции «разорвут» экономику страны.
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung ранее заявил, что санкции с России могут быть сняты в будущем, однако до этого пока еще «очень далеко». Сейчас же странам Евросоюза нужно иметь крепкие нервы и проявить «железное терпение», поскольку санкции, по его оценке, становятся все более эффективными, добавил он.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. На фоне ограничений и сокращения поставок газа из России в Европу цены на энергоноситель резко выросли. Власти ЕС не раз признавали, что Европу ждет трудная зима. В то же время снимать санкции они не планируют, объясняя возникшие проблемы ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
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