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Политика

В Австрии исключили снятие санкций с российских бизнесменов

Ведомости

Евросоюз не станет снимать санкции с уже оказавшихся под ограничениями российских предпринимателей, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung.

Так министр прокомментировал просьбу руководства Венгрии исключать из санкционных списков Евросоюза трех российских бизнесменов — Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. ЕС до 15 сентября необходимо возобновить свои меры в отношении физических лиц, на которых были наложены санкции с начала спецоперации на Украине, или они утратят силу.

«Могу заверить, что ЕС един в этом вопросе, санкции не будут изменены. Список физических лиц также продолжит действовать без изменений», – сказал Шалленберг.

Министр также с одобрением отнесся к согласованию в ЕС решения об остановке упрощенного визового режима с РФ, отметив, что полный запрет на въезд россиянам был бы «перегибом», поскольку Россия остается частью европейской культуры. Шалленберг также уверен, что европейские санкции работают, а политика Кремля в отношении газовых поставок в ЕС работает против самой России.

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Ранее Венгрия, писала Politico, также обратилась к ЕС с просьбой расширить исключение из санкций в отношении гуманитарной помощи. «Это вызвало опасения у других стран ЕС, что Будапешт хочет создать лазейки в санкциях ЕС в то время, когда Европейская комиссия пытается ужесточить правила», — сказал один из источников издания.

В июле издание The Wall Street Journal сообщило, что четыре российских бизнесмена пытаются через суд опротестовать введение против них санкций Евросоюзом. Роман Абрамович, Петр Авен, Алишер Усманов и Михаил Фридман заявили, что Брюссель «ущемляет их права» введенными санкционными ограничениями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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