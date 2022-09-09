В Австрии исключили снятие санкций с российских бизнесменов
Евросоюз не станет снимать санкции с уже оказавшихся под ограничениями российских предпринимателей, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung.
Так министр прокомментировал просьбу руководства Венгрии исключать из санкционных списков Евросоюза трех российских бизнесменов — Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. ЕС до 15 сентября необходимо возобновить свои меры в отношении физических лиц, на которых были наложены санкции с начала спецоперации на Украине, или они утратят силу.
«Могу заверить, что ЕС един в этом вопросе, санкции не будут изменены. Список физических лиц также продолжит действовать без изменений», – сказал Шалленберг.
Министр также с одобрением отнесся к согласованию в ЕС решения об остановке упрощенного визового режима с РФ, отметив, что полный запрет на въезд россиянам был бы «перегибом», поскольку Россия остается частью европейской культуры. Шалленберг также уверен, что европейские санкции работают, а политика Кремля в отношении газовых поставок в ЕС работает против самой России.
Ранее Венгрия, писала Politico, также обратилась к ЕС с просьбой расширить исключение из санкций в отношении гуманитарной помощи. «Это вызвало опасения у других стран ЕС, что Будапешт хочет создать лазейки в санкциях ЕС в то время, когда Европейская комиссия пытается ужесточить правила», — сказал один из источников издания.
В июле издание The Wall Street Journal сообщило, что четыре российских бизнесмена пытаются через суд опротестовать введение против них санкций Евросоюзом. Роман Абрамович, Петр Авен, Алишер Усманов и Михаил Фридман заявили, что Брюссель «ущемляет их права» введенными санкционными ограничениями.
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