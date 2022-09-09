В Австрии исключили снятие санкций с российских бизнесменов

Министр также с одобрением отнесся к согласованию в ЕС решения об остановке упрощенного визового режима с РФ, отметив, что полный запрет на въезд россиянам был бы «перегибом», поскольку Россия остается частью европейской культуры. Шалленберг также уверен, что европейские санкции работают, а политика Кремля в отношении газовых поставок в ЕС работает против самой России.