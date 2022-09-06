ЕК подготовила решения об остановке упрощенного визового режима с Россией

Еврокомиссия ранее дала рекомендации странам — членам Евросоюза по частичной приостановке упрощенного визового режима для части российских граждан. Эта мера направлена на то, чтобы российские бизнесмены и чиновники не имели «привилегированного» доступа в ЕС.