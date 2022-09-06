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ЕК подготовила решения об остановке упрощенного визового режима с Россией

Ведомости

Еврокомиссия подготовила предложения об отказе от упрощенного визового режима с Россией, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. Решение может вступить в силу с 12 сентября. 

«Надеюсь, что Совет ЕС быстро, уже на этой неделе, одобрит предложение, таким образом, уже в понедельник в отношении России будет действовать обычный визовый режим», — цитирует Юханссон пресс-служба ЕК.

Если предложения будут приняты, то россияне столкнутся со следующими изменениями:

  • более высокий визовый сбор, который увеличится с 35 до 80 евро для всех заявителей;

  • увеличение времени обработки — стандартный срок для принятия консульствами решения по заявлениям на получение визы увеличится с 10 до 15 дней; этот период может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях, когда необходимо дальнейшее рассмотрение заявления;

  • более строгие правила для многократных виз — заявители больше не будут иметь легкого доступа к визам, действительным для многократных въездов в шенгенскую зону;

  • более длинный список подтверждающих документов: заявители должны будут представить полный список документальных подтверждений при подаче заявления на визу — они больше не смогут воспользоваться упрощенным перечнем, включенным в соглашение об упрощении визового режима.

    • Еврокомиссия ранее дала рекомендации странам — членам Евросоюза по частичной приостановке упрощенного визового режима для части российских граждан. Эта мера направлена на то, чтобы российские бизнесмены и чиновники не имели «привилегированного» доступа в ЕС.

    В Брюсселе рассчитывают, что данные рекомендации помогут государствам-членам и их консульствам в применении частичной приостановки соглашения, разъяснят процедуры и условия выдачи виз гражданам России в любом консульском учреждении ЕС и обеспечат возможность выдачи виз по гуманитарным соображениям.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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