ЕК подготовила решения об остановке упрощенного визового режима с Россией
Еврокомиссия подготовила предложения об отказе от упрощенного визового режима с Россией, заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. Решение может вступить в силу с 12 сентября.
«Надеюсь, что Совет ЕС быстро, уже на этой неделе, одобрит предложение, таким образом, уже в понедельник в отношении России будет действовать обычный визовый режим», — цитирует Юханссон пресс-служба ЕК.
Если предложения будут приняты, то россияне столкнутся со следующими изменениями:
- более высокий визовый сбор, который увеличится с 35 до 80 евро для всех заявителей;
Еврокомиссия ранее дала рекомендации странам — членам Евросоюза по частичной приостановке упрощенного визового режима для части российских граждан. Эта мера направлена на то, чтобы российские бизнесмены и чиновники не имели «привилегированного» доступа в ЕС.
В Брюсселе рассчитывают, что данные рекомендации помогут государствам-членам и их консульствам в применении частичной приостановки соглашения, разъяснят процедуры и условия выдачи виз гражданам России в любом консульском учреждении ЕС и обеспечат возможность выдачи виз по гуманитарным соображениям.
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