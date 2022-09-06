Путин призвал возродить курортную зону на Каспии

Ранее на полях ВЭФа вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о планах развития туристической инфраструктуры в Приморье. По его словам, в Приморье будут построены 12 новых курортов. Он отметил, что уже в этом году будут сформированы концепции их развития. В схему планирования в первую очередь вошли Камчатский край, Сахалинская область и Приморский край.