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Путин призвал возродить курортную зону на Каспии

Ведомости

Курортную зону на Каспии необходимо возродить, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросам развития туристической отрасли на Дальнем Востоке во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии. Эта здравница в советское время была одной из лучших в стране», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Также Путин обратил внимание на необходимость создания крупных курортов в Приморье, а также поручил активнее использовать побережье Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей. Также он поручил тщательно проработать вопросы о создании крупных федеральных курортов на Дальнем Востоке. 

Ранее на полях ВЭФа вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о планах развития туристической инфраструктуры в Приморье. По его словам, в Приморье будут построены 12 новых курортов. Он отметил, что уже в этом году будут сформированы концепции их развития. В схему планирования в первую очередь вошли Камчатский край, Сахалинская область и Приморский край.

Глава государства также заявил, что путешествия должны оставаться доступными для россиян с разным уровнем дохода. В частности, россияне должны иметь возможность посещать российские здравницы, морские курорты, Москву и Санкт-Петербург, а также познакомиться с российской природой, в том числе и дальневосточной.

Сегодня Путин прибыл на полигон «Сергеевский», где проходит финальная фаза стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», после этого он вернулся на остров Русский, где и проходит заседание президиума Госсовета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных