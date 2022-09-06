Путин призвал возродить курортную зону на Каспии
Курортную зону на Каспии необходимо возродить, об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Государственного совета по вопросам развития туристической отрасли на Дальнем Востоке во время Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Нужно также продолжить развитие туристско-рекреационных комплексов Северного Кавказа, в том числе возродить на современном уровне курортную зону Каякент на Каспии. Эта здравница в советское время была одной из лучших в стране», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Также Путин обратил внимание на необходимость создания крупных курортов в Приморье, а также поручил активнее использовать побережье Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей. Также он поручил тщательно проработать вопросы о создании крупных федеральных курортов на Дальнем Востоке.
Ранее на полях ВЭФа вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал о планах развития туристической инфраструктуры в Приморье. По его словам, в Приморье будут построены 12 новых курортов. Он отметил, что уже в этом году будут сформированы концепции их развития. В схему планирования в первую очередь вошли Камчатский край, Сахалинская область и Приморский край.
Глава государства также заявил, что путешествия должны оставаться доступными для россиян с разным уровнем дохода. В частности, россияне должны иметь возможность посещать российские здравницы, морские курорты, Москву и Санкт-Петербург, а также познакомиться с российской природой, в том числе и дальневосточной.
Сегодня Путин прибыл на полигон «Сергеевский», где проходит финальная фаза стратегических командно-штабных учений «Восток-2022», после этого он вернулся на остров Русский, где и проходит заседание президиума Госсовета.
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