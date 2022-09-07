Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова

Как уточняет издание, ЕС до 15 сентября необходимо возобновить свои меры в отношении физических лиц, на которых были наложены санкции с начала спецоперации на Украине, или они утратят силу. Внутри блока это продление рассматривалось как техническая формальность, как это было с предыдущими санкциями против России из-за Украины с 2014 г.