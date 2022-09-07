Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции с Усманова, Авена и Рашникова
Венгрия обратилась к Евросоюзу с просьбой исключить трех российских бизнесменов — Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова — из санкционного списка ЕС, передает газета Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и чиновников.
Как уточняет издание, ЕС до 15 сентября необходимо возобновить свои меры в отношении физических лиц, на которых были наложены санкции с начала спецоперации на Украине, или они утратят силу. Внутри блока это продление рассматривалось как техническая формальность, как это было с предыдущими санкциями против России из-за Украины с 2014 г.
«Будапешт попросил исключить трех российских граждан из санкционного списка ЕС. Этот шаг привел в ярость другие страны ЕС, у которых сохранились горькие воспоминания о том, как венгерский лидер Виктор Орбан ранее в этом году приостановил действие нефтяного запрета ЕС», — отмечает газета.
Венгрия также обратилась к ЕС с просьбой расширить исключение из санкций в отношении гуманитарной помощи. «Это вызвало опасения у других стран ЕС, что Будапешт хочет создать лазейки в санкциях ЕС в то время, когда Европейская комиссия пытается ужесточить правила», — поясняет один из источников.
В июле издание The Wall Street Journal сообщило, что четыре российских бизнесмена пытаются через суд опротестовать введение против них санкций Евросоюзом. Роман Абрамович, Петр Авен, Алишер Усманов и Михаил Фридман заявили, что Брюссель «ущемляет их права» введенными санкционными ограничениями.
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