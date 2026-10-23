Песков: участие спецпосланника ЕС в переговорах зависит от позиции Брюсселя
Целесообразность участия специального представителя Евросоюза в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от позиции Брюсселя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
21 октября Песков заявил, что Норвегия и Финляндия подключились к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, России еще предстоит оценить, насколько конструктивным окажется их вклад в переговорный процесс.
22 октября Politico сообщило, что европейские политики обсуждают возможность назначения переговорщика для прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. Президент Чехии Петр Павел предложил определить человека или группу лиц, которые могли бы представлять интересы Европы. По его словам, это необязательно должны быть представители ЕС или НАТО.
В тот же день Песков заявил, что Москва пока не слышала от Киева и Брюсселя заявлений о готовности к диалогу с учетом российских интересов безопасности. Вместе с тем представитель Кремля отметил возросшую активность некоторых европейских столиц, пытающихся разобраться в ходе переговоров.
21 октября Путин сообщил о готовности возобновить трехсторонние переговоры России, США и Украины в 10-х числах ноября. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков по итогам встречи российского лидера со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.