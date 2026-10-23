Песков: участие спецпосланника ЕС в переговорах зависит от позиции Брюсселя

В тот же день Песков заявил, что Москва пока не слышала от Киева и Брюсселя заявлений о готовности к диалогу с учетом российских интересов безопасности. Вместе с тем представитель Кремля отметил возросшую активность некоторых европейских столиц, пытающихся разобраться в ходе переговоров.