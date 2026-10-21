Песков: Норвегия и Финляндия подключились к мирному процессу по Украине
Норвегия и Финляндия стали участниками переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что России еще предстоит оценить, насколько конструктивным окажется вклад этих стран в урегулирование.
20 октября в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Во встрече участвовали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб. Зять президента США Джаред Кушнер присоединился к обсуждению дистанционно.
По итогам встречи Стере назвал переговоры конструктивными. «Сегодня мы обсудили вопросы, связанные с безопасностью Украины, планом процветания после конфликта», – сообщил норвежский премьер. Он также положительно оценил посреднические усилия США.
21 октября Уиткофф встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Американский представитель привез документы с предложениями по украинскому урегулированию, выработанными по итогам контактов в Осло. Песков заявил, что российский лидер изучит и оценит представленные инициативы.
После переговоров с Путиным Уиткофф вернется в Осло для продолжения консультаций по Украине. По словам Стере, он рассчитывает получить информацию о результатах встречи американского спецпосланника с российской стороной.