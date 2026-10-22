В Кремле не слышали о готовности Украины и ЕС перейти к диалогу по условиям РФ

«Ни одного заявления, которое бы об этом свидетельствовало, мы не слышали. Мы действительно видим возрастающую активность в некоторых европейских столицах в плане попыток понять, что происходит, это позитивное скорее явление, позитивный факт. Но, конечно, до таких объективных заявлений пока еще далеко, как представляется», – сказал он.