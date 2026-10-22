В Кремле не слышали о готовности Украины и ЕС перейти к диалогу по условиям РФ
Заявлений о готовности вести диалог на условиях, учитывающих законные интересы безопасности России, из Киева и Брюсселя пока не поступало. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ни одного заявления, которое бы об этом свидетельствовало, мы не слышали. Мы действительно видим возрастающую активность в некоторых европейских столицах в плане попыток понять, что происходит, это позитивное скорее явление, позитивный факт. Но, конечно, до таких объективных заявлений пока еще далеко, как представляется», – сказал он.
В конце октября спецпредставитель президента США Стив Уиткофф провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. На встречу с Путиным в Санкт-Петербурге представитель США привез документы с изложением подходов к урегулированию украинского конфликта. Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за внимание к украинскому урегулированию.
Накануне Зеленский заявил в интервью Fox News, что готов к мирному соглашению с потерей 25% территорий. По его словам, сейчас необходимо «заморозить ситуацию».