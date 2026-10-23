Денежная база в России выросла до 23,07 трлн рублей

Объем M2 (денежная масса в национальном определении) в России в июле увеличился на 0,6% и достиг 135,683 трлн руб. При этом месяцем ранее показатель вырос на 0,9%. Как указал регулятор, годовой темп прироста M2 на 1 августа замедлился до 13,0%, в начале июня он составлял 13,2%.