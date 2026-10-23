Денежная база в России выросла до 23,07 трлн рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 16 октября составил 23,07 трлн руб. Банк России публикует показатель каждую неделю.
С 9 октября по 16 октября объем вырос на 0,81%, или на 186,8 млрд руб.
По данным ЦБ, денежная база в узком определении включает наличные деньги с учетом средств в кассах кредитных организаций, а также суммы на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в Банке России, по привлеченным средствам в национальной валюте.
Объем M2 (денежная масса в национальном определении) в России в июле увеличился на 0,6% и достиг 135,683 трлн руб. При этом месяцем ранее показатель вырос на 0,9%. Как указал регулятор, годовой темп прироста M2 на 1 августа замедлился до 13,0%, в начале июня он составлял 13,2%.