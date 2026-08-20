Денежная масса в России в июле выросла на 0,6%
Объем M2 (денежная масса в национальном определении) в России в июле увеличился на 0,6% и достиг 135,683 трлн руб. Такие данные привел Центробанк на своем официальном сайте.
При этом месяцем ранее показатель вырос на 0,9%. Как указал регулятор, годовой темп прироста M2 на 1 августа замедлился до 13,0%, в начале июня он составлял 13,2%. M2X* (широкая денежная масса без учета валютной переоценки) за июль выросла на 0,5%. В июне показатель увеличился на 0,4%. Годовой темп прироста снизился с 12,9% до 12,6%.
M0 (наличные деньги) в обращении за месяц выросли на 2,9% до 20,366 трлн руб. В июне рост составлял 2,1%. В годовом выражении темп увеличения наличных ускорился до 20,2% с 18,5%.
11 июня зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный. «Доля наличных в денежной массе выросла незначительно – год назад показатель M0 в составе M2 составлял около 14%, а сейчас – около 14,4%», – сообщил Заботкин.