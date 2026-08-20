Денежная масса в России в июле выросла на 0,6%

11 июня зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный. «Доля наличных в денежной массе выросла незначительно – год назад показатель M0 в составе M2 составлял около 14%, а сейчас – около 14,4%», – сообщил Заботкин.