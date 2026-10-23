Выпуск автомобилей в России вырос на 22,4% за девять месяцев

В тот же день первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что уровень технической независимости по легковым автомобилям в целевом сценарии необходимо довести до 80% к 2030 г. По легким коммерческим машинам, грузовикам и автобусам показатель должен составить 90%. По его словам, стратегия в технологическом облике будущего автопрома сохраняет прагматичный баланс. До 2035 г. фундамент продолжат составлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания, в том числе газомоторные решения. Поэтапно будет увеличиваться доля альтернативных силовых установок.