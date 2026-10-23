Выпуск автомобилей в России вырос на 22,4% за девять месяцев
Выпуск автомобилей в России за январь – сентябрь 2026 г. увеличился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 764 000 машин. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме «Российский промышленник», передает «Интерфакс».
По его словам, производство легковых автомобилей выросло более чем на 27% почти до 660 000 единиц.
27 сентября Алиханов говорил, что российский автопром успешно развивается, предприятия восстановили производство всех востребованных классов автомобилей. Он также рассказал о развитии других отраслей машиностроения. По его словам, в станкостроении работают более 400 предприятий, в России освоено производство всех основных видов промышленных роботов и создано восемь центров робототехники.
31 августа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 г. Она предусматривает увеличение выпуска до уровня не менее 2,8 млн транспортных средств всех сегментов и повышение технологической независимости отрасли.
В тот же день первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что уровень технической независимости по легковым автомобилям в целевом сценарии необходимо довести до 80% к 2030 г. По легким коммерческим машинам, грузовикам и автобусам показатель должен составить 90%. По его словам, стратегия в технологическом облике будущего автопрома сохраняет прагматичный баланс. До 2035 г. фундамент продолжат составлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания, в том числе газомоторные решения. Поэтапно будет увеличиваться доля альтернативных силовых установок.