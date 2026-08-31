Мантуров: техническая независимость по легковым машинам должна достичь 80%

21 мая Мантуров заявлял, что конкуренция на российском автомобильном рынке не снижается. Ассортимент машин, по его словам, продолжает расширяться, в том числе за счет китайских брендов. В конце июля аналитики и автоэксперты рассказали «Ведомостям», что во втором полугодии 2026 г. не стоит ожидать значительного роста авторынка в России. По году продажи могут лишь немногим превысить уровень 2025 г., когда было продано 1,33 млн новых легковых машин.