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Мантуров: техническая независимость по легковым машинам должна достичь 80%

По легким коммерческим авто, грузовикам и автобусам планируется показатель 90%
Инна Шульгина

Уровень технической независимости по легковым автомобилям в целевом сценарии необходимо довести до 80% к 2030 г. По легким коммерческим машинам, грузовикам и автобусам показатель должен составить 90%, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании в правительстве.

По словам Мантурова, стратегия в технологическом облике будущего автопрома сохраняет прагматичный баланс. До 2035 г. фундамент продолжат составлять автомобили с двигателем внутреннего сгорания, в том числе газомоторные решения. Поэтапно будет увеличиваться доля альтернативных силовых установок.

«В частности, в легковом сегменте до 2035 г. четверть выпуска должна приходиться на электромобили и гибриды», – сообщил первый вице-премьер.

21 мая Мантуров заявлял, что конкуренция на российском автомобильном рынке не снижается. Ассортимент машин, по его словам, продолжает расширяться, в том числе за счет китайских брендов. В конце июля аналитики и автоэксперты рассказали «Ведомостям», что во втором полугодии 2026 г. не стоит ожидать значительного роста авторынка в России. По году продажи могут лишь немногим превысить уровень 2025 г., когда было продано 1,33 млн новых легковых машин.

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