Мантуров заявил об отсутствии снижения конкуренции на авторынке

Ведомости

Конкуренция на российском автомобильном рынке не снижается, а ассортимент машин продолжает расширяться, в том числе за счет китайских брендов. Об этом ТАСС заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, последние годы число представленных в России китайских автомобилей – как локализованных, так и официально импортируемых – продолжает увеличиваться.

«Поэтому о снижении конкуренции речи точно не идет», – сказал Мантуров, отвечая на вопрос о возможных рисках сокращения конкуренции и ограничения выбора доступных китайских автомобилей в случае их прямого соперничества с «АвтоВАЗом».

Первый вице-премьер отметил, что китайские компании при принятии решений о локализации производства в России ориентируются на сегменты с высоким потенциалом роста и более быстрой окупаемостью инвестиций. В первую очередь речь идет об электромобилях и гибридах.

По словам Мантурова, в сотрудничестве с китайскими партнерами производство автомобилей уже организовано в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской, Нижегородской, Липецкой и Калининградской областях. В Тульской области бренд Haval также продолжает развивать производственную площадку, постепенно увеличивая уровень локализации.

19 мая Мантуров также сообщал, что один из китайских автопроизводителей изучает возможность локализации в РФ новых моделей электромобилей и гибридов. Он подчеркивал, что российские власти ожидают от зарубежных компаний высокого уровня локализации и унификации производства с другими предприятиями в стране.

