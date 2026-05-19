CNY Бирж.10,409-1,91%VEON-RX63,6+0,79%CHKZ16 800+0,3%IMOEX2 663,3-0,18%RTSI1 159,65-0,18%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,19-0,04%
Главная / Авто /

Мантуров: китайские автомобили не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»

Ведомости

Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу» при выходе на российский рынок, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью ИС «Вести».

«Наше условие было, чтобы [китайские автомобили] здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом», – сказал вице-премьер.

По его словам, это было условие для китайцев, помимо высочайшего уровня локализации и унификации с другими производителями. Он отметил, что это могут быть модели, например, электрических или гибридных автомобилей, которые не пересекаются напрямую с «АвтоВАЗом», но востребованы среди россиян.

20 января директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что по итогам 2025 г. в России было продано 769 500 машин, выпущенных в Китае (-23%). Из них 710 000 легковых автомобилей (-22%), 51 800 грузовых (-39%) и 6700 LCV (+25%).

В прошлом году китайский автопром произвел и продал 34,4 млн машин. Это на 9% больше, чем в 2024 г. Почти 80% от суммарного объема было реализовано на внутреннем рынке – 27,3 млн единиц (+7%). Более 20% из общего объема выпущенных в КНР автомобилей пошло на экспорт (7,1 млн единиц). Экспорт увеличился на 21%.

10 декабря 2025 г. президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью «Ведомостям» обвинил китайских производителей в демпинге. Он отметил, что скидки на автомобили в 2025 г. доходили до 1 млн руб. Однако даже в такой ситуации автомобили Lada «продаются существенно дешевле китайских», подчеркнул Соколов.

