Продажи в России выпущенных в Китае автомобилей упали на 23% в 2025 году
В России в 2025 г. было продано 769 500 автомобилей, выпущенных в Китае (-23% год к году). Из них 710 000 легковых машин (-22%), 51 800 грузовых (-39%) и 6700 LCV (+25%). Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков со ссылкой на данные Ассоциации производителей легковых и коммерческих автомобилей КНР (CAAM).
Целиков уточнил, что китайский автопром произвел и продал 34,4 млн автомобилей в прошлом году. Это на 9% больше, чем годом ранее. Почти 80% от суммарного объема было реализовано на внутреннем рынке – 27,3 млн единиц. Это на 7% выше, чем в 2024 г. Более 20% из общего объема выпущенных в КНР автомобилей пошло на экспорт (7,1 млн единиц). Экспорт машин из Китая увеличился на 21%.
В данные не входят китайские автомобили, собранные в России, при этом в них учитываются новые машины глобальных брендов, собранные в КНР.
13 января «Автостат» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг» сообщил, что в 2025 г. в России было реализовано 1,326 млн новых легковых автомобилей. Это на 16% меньше, чем в 2024 г. Китайский Haval стал наиболее продаваемым иностранным брендом с итогом 173 302 машины (-9%). При общем падении продаж доля марки на российском рынке возросла с 12 до 13%.