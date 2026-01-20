Продажи в России выпущенных в Китае автомобилей упали на 23% в 2025 году

Целиков уточнил, что китайский автопром произвел и продал 34,4 млн автомобилей в прошлом году. Это на 9% больше, чем годом ранее. Почти 80% от суммарного объема было реализовано на внутреннем рынке – 27,3 млн единиц. Это на 7% выше, чем в 2024 г. Более 20% из общего объема выпущенных в КНР автомобилей пошло на экспорт (7,1 млн единиц). Экспорт машин из Китая увеличился на 21%.