Продажи легковых автомобилей в 2025 году сократились на 16%

В 2025 г. в России было продано 1,326 млн новых легковых автомобилей, что на 16% меньше по сравнению с 2024 г. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг». Два предыдущих года рынок рос на сверхнизкой базе 2022 г. В 2023 г. объем продаж составил 1,06 млн единиц (+69% в годовом выражении), а в 2024 г. – 1,57 млн штук (+49% г/г).