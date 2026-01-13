Газета
Продажи легковых автомобилей в 2025 году сократились на 16%

Основным драйвером спроса на авторынке в 2026 году будет изменение ключевой ставки
Артем Гришков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2025 г. в России было продано 1,326 млн новых легковых автомобилей, что на 16% меньше по сравнению с 2024 г. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные компании «Паспорт промышленный консалтинг». Два предыдущих года рынок рос на сверхнизкой базе 2022 г. В 2023 г. объем продаж составил 1,06 млн единиц (+69% в годовом выражении), а в 2024 г. – 1,57 млн штук (+49% г/г).

Наиболее востребованной маркой в стране в 2025 г. осталась Lada, «АвтоВАЗ» занял почти четверть рынка. Всего за прошлый год было реализовано 329 890 новых машин производства «АвтоВАЗа» – на 24% меньше, чем в 2024 г. Китайский Haval вновь оказался самым продаваемым иностранным брендом с результатом 173 302 автомобиля (-9%). При общем падении продаж доля марки на российском рынке выросла с 12 до 13%. Тройку лидеров замыкает Chery – 99 810 проданных машин (-36% к уровню 2024 г.).

