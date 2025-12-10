Глава «АвтоВАЗа» обвинил китайских производителей в демпинге

Глава компании напомнил, что китайский автопром, в отличие от российского, не находится под санкциями и работает в совершенно других финансовых условиях с точки зрения возможности кредитования. Ключевая ставка в КНР всего 3% (сейчас ставка ЦБ 16,5%). Стоит учитывать и программу поддержки китайского автопрома при поставке машин на экспорт со стороны правительства, добавил Соколов.