Глава «АвтоВАЗа» обвинил китайских производителей в демпинге

Ведомости

Демпинг со стороны китайского автопрома «перешел все мыслимые границы», заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью «Ведомостям».

Он отметил, что скидки на автомобили в 2025 г. доходили до 1 млн руб. Однако даже в такой ситуации автомобили Lada «продаются существенно дешевле китайских», подчеркнул Соколов.

Глава компании напомнил, что китайский автопром, в отличие от российского, не находится под санкциями и работает в совершенно других финансовых условиях с точки зрения возможности кредитования. Ключевая ставка в КНР всего 3% (сейчас ставка ЦБ 16,5%). Стоит учитывать и программу поддержки китайского автопрома при поставке машин на экспорт со стороны правительства, добавил Соколов.

Российский бизнес же три года назад столкнулся с дефицитом автомобилей и запчастей, когда из России ушли крупные автоконцерны.

Автопром России, отметил Соколов, оказывает услугу населению в рамках действующей транспортной модели. По словам главы «АвтоВАЗа», российскому рынку можно ориентироваться на импорт, «раскладывая перед собой те же грабли», или работать с локализованными автомобилями, которые дешевле при покупке и обслуживании.

Соколов добавил, что для компании интересны преимущественно жесткие контракты по принципу take-or-pay, но на таких условиях с «АвтоВАЗом» никто не договаривался. Автопроизводитель готов поставить без всяких квот автомобилей столько, сколько нужно покупателю, – будь то в сегменте такси, каршеринга или в других типах перевозок, заявил глава компании.

