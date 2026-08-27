Кабмин подготовил 167 площадок для включения в перечень критических объектов

Неэффективность мер против атак БПЛА, нарушение требований безопасности, создание угрозы нормальному функционированию, а также невосстановление или несвоевременное восстановление работы объекта могут быть основаниями для передачи имущества во временное управление государству. Правительство принимает решение о введении временного управления по поручению президента, указано в документе. Управляющим становится Росимущество либо иное лицо по поручению президента.