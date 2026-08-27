Кабмин подготовил 167 площадок для включения в перечень критических объектов

Кабмин подготовил 167 площадок для включения в перечень критических объектовИнициатива прорабатывается подкомиссией по обеспечению бесперебойного функционирования экономики
Правительство России подготовило список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Об этом сообщил кабмин по итогам первого заседания новой подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова.
Перечень был подготовлен Минпромторгом совместно с представителями бизнеса. На первом заседании подкомиссии обсуждались, в частности, вопросы защиты объектов логистики и торговли.
Подкомиссия была создана правительством во исполнение указа президента России Владимира Путина о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Она будет заниматься межведомственной координацией и контролем мер, направленных на повышение устойчивости значимых отраслей экономики.
По словам Мантурова, работа будет строиться с учетом существующих рисков и уже понесенного ущерба. Среди основных направлений он назвал мониторинг состояния ключевых предприятий, разработку инженерных и регуляторных решений для их защиты и быстрого восстановления, резервирование критически важных ресурсов, диверсификацию логистики и дублирование поставщиков стратегической продукции.
Подкомиссия также будет анализировать уровень защищенности объектов критической инфраструктуры, разрабатывать механизмы для их нормальной работы и контролировать своевременное восстановление после атак. Еще одной задачей станет снижение социально-экономических последствий перебоев в работе предприятий.
«Все вопросы защиты объектов будут рассматриваться в рамках подкомиссии совместно с их собственниками и Министерством обороны. В постоянном режиме будем анализировать уже действующие меры, обобщать фактический опыт и вырабатывать новые решения для обеспечения безопасности предприятий и стабильного функционирования отраслей», – отметил Мантуров.
Путин 24 августа подписал указ, который разрешает передавать объекты критической инфраструктуры во временное управление государства, если владельцы не обеспечили их безопасность. Его нормы распространяются на объекты ТЭКа, промышленности, связи, ЖКХ, транспортной и логистической инфраструктуры.
Неэффективность мер против атак БПЛА, нарушение требований безопасности, создание угрозы нормальному функционированию, а также невосстановление или несвоевременное восстановление работы объекта могут быть основаниями для передачи имущества во временное управление государству. Правительство принимает решение о введении временного управления по поручению президента, указано в документе. Управляющим становится Росимущество либо иное лицо по поручению президента.
27 августа президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил «Ведомостям», что РСПП отправил в правительство свои предложения по снижению фискальной нагрузки на бизнес, который инвестирует средства на защиту своих объектов от БПЛА.