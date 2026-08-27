Шохин рассказал о возможных льготах для инвестирующего в безопасность бизнеса

Шохин рассказал о возможных льготах для инвестирующего в безопасность бизнесаСнижение фискальной нагрузки помогло бы компаниям эффективнее защищать от БПЛА объекты критической инфраструктуры
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) отправил в правительство свои предложения по снижению фискальной нагрузки на бизнес, который инвестирует средства на защиту своих объектов от БПЛА. Об этом «Ведомостям» рассказал президент Союза Александр Шохин. По его словам, объединение подготовило обширный перечень мер, который был передан в кабмин еще до опубликования президентского указа от 24.08.2026 № 604 (предусматривает возможность введения временного управления в случае непринятия мер по защите от БПЛА. – «Ведомости»). По словам Шохина, указ «не перечеркнул тему поддержки предприятий».
Правительство рассматривает предложения РСПП по снижению фискальной нагрузки на компании, инвестирующие в защиту своих объектов, сообщило правительство 26 августа со ссылкой на итоги совещания под председательством первого вице-премьера Дениса Мантурова.
Среди предложений Союза, например, мораторий на «определенные штрафы, которые связаны с негативным воздействием на окружающую среду» в результате «прилетов», особенно при нарушении функционирования объектов, находящихся на территории городов, которые реализуют проект «Чистый воздух» и т. д., рассказал Шохин.
Также есть «очевидные вещи», в частности, возможность для таких компаний относить к прочим внереализационным расходам затраты на средства противодействия БПЛА, которые передаются в Министерство обороны, Нацгвардию «и так далее», добавил он. Этой мере желательно придать обратную силу и ввести в действие с начала текущего года, чтобы «поставить тех, кто уже вложился, в равное положение с теми, кто только начинает вкладываться», считает президент РСПП. По словам Шохина, в этом вопросе у кабмина есть понимание необходимости «механизма софинансирования», в том числе через преференцию по налогу на прибыль в размере соответствующей части затрат. Эти предложения внимательно рассматриваются в правительстве, по ним уже есть позиции целого ряда министерств и ведомств, добавил он.
Указ о возможности введения временного управления на объектах критической инфраструктуры президент Владимир Путин подписал 24 августа. В перечень вошли объекты промышленности, связи, ЖКХ, транспортно-логистические центры и другие «имеющие особо важное значение» для безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения объекты. Правительство по поручению президента сможет вводить в отношении всей или части недвижимости и оборудования компании, принадлежащих ей акций или доли в уставных капиталах других российских юрлиц, имущественных прав временное управление в ряде случаев. В их числе, в частности, непринятие или несвоевременное принятие мер по обеспечению безопасности объектов (в том числе при атаках БПЛА), создание угроз безопасности, невосстановление или несвоевременное восстановление функционирования объектов критической инфраструктуры.
В кабмине создана подкомиссия по обеспечению бесперебойной работы отдельных отраслей экономики, которая займется в том числе анализом защищенности таких объектов, сообщило правительство 27 августа.
Президент РСПП ранее отмечал, что отдельные формулировки указа президента требуют доработки. Например, необходимо разъяснить, что именно означает «несвоевременное восстановление» работы объекта критической инфраструктуры. Шохин указал также, что критерии своевременного восстановления должны учитывать тип объекта и размер ущерба, который он получил. Отдельного регулирования, считает президент РСПП, требует вопрос ответственности временных управляющих за безопасность объектов. Шохин также отметил необходимость определить финансовое обеспечение такой ответственности, в том числе с помощью страховых инструментов.
Ранее РСПП уже обращалось в правительство с предложениями о льготах для компаний, вынужденных нести затраты на защиту и восстановление объектов при атаках БПЛА, писали «Ведомости» год назад. Тогда Союз предлагал ввести налоговую компенсацию в размере 50% фактических расходов на строительство или приобретение защитных сооружений, а также покупку и установку защитных средств, ввести дополнительный акцизный вычет, дифференцированный в зависимости от периода простоя, а также включить 50% расходов на меры антитеррористической защиты и выпадающих доходов от приостановки производств в состав федерального инвествычета (ФИНВ) с уменьшением федеральной части налога на прибыль вплоть до нуля.
Ранее ФНС отмечала, что траты компаний на покупку средств защиты от атак БПЛА могут признаваться расходами для целей налогообложения при соблюдении общих условий, предусмотренных ст. 252 Налогового кодекса, писали «Ведомости» 1 июля. В ведомстве предложили учитывать приобретение таких средств как траты на основные средства.