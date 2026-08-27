Шохин рассказал о возможных льготах для инвестирующего в безопасность бизнеса

Также есть «очевидные вещи», в частности, возможность для таких компаний относить к прочим внереализационным расходам затраты на средства противодействия БПЛА, которые передаются в Министерство обороны, Нацгвардию «и так далее», добавил он. Этой мере желательно придать обратную силу и ввести в действие с начала текущего года, чтобы «поставить тех, кто уже вложился, в равное положение с теми, кто только начинает вкладываться», считает президент РСПП. По словам Шохина, в этом вопросе у кабмина есть понимание необходимости «механизма софинансирования», в том числе через преференцию по налогу на прибыль в размере соответствующей части затрат. Эти предложения внимательно рассматриваются в правительстве, по ним уже есть позиции целого ряда министерств и ведомств, добавил он.