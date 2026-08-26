Инвестирующие в защиту объектов компании могут получить налоговые льготы

Участники обсудили меры по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов от различных видов угроз, а также механизмы поддержки устойчивости пострадавших компаний. В частности, рассматривалась возможность снижения фискальной нагрузки на компании, которые вкладываются в защиту своих объектов. Кроме того, обсуждалось сокращение административных барьеров для таких организаций.