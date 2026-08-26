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Главная / Экономика /

Инвестирующие в защиту объектов компании могут получить налоговые льготы

Такое предложение представители бизнеса обсудили на совещании у Мантурова
Татьяна Мозолевская

Компаниям, инвестирующим в защиту своих объектов, могут снизить налоги. Такое предложение обсудили на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова, где рассматривались инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по защите предприятий.

В совещании приняли участие представители федеральных органов власти, крупнейших промышленных предприятий и отраслевых организаций.

Участники обсудили меры по повышению защищенности производственных и инфраструктурных объектов от различных видов угроз, а также механизмы поддержки устойчивости пострадавших компаний. В частности, рассматривалась возможность снижения фискальной нагрузки на компании, которые вкладываются в защиту своих объектов. Кроме того, обсуждалось сокращение административных барьеров для таких организаций.

Глава РСПП призвал доработать указ о защите критической инфраструктуры

Экономика

Президент Владимир Путин 24 августа подписал указ, который разрешает передавать объекты критической инфраструктуры во временное управление государства, если владельцы не обеспечили их безопасность. Его нормы распространяются на объекты ТЭКа, промышленности, связи, ЖКХ, транспортной и логистической инфраструктуры.

Неэффективность мер против атак БПЛА, нарушение требований безопасности, создание угрозы нормальному функционированию, а также невосстановление или несвоевременное восстановление работы объекта могут быть основаниями для передачи имущества. Правительство принимает решение о введении временного управления по поручению президента, указано в документе. Управляющим становится Росимущество либо иное лицо по поручению президента.

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