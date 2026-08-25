Глава РСПП призвал доработать указ о защите критической инфраструктуры

Главная проблема указа – оценочность критериев, соглашается партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Формулировки вроде «непринятие мер», «несвоевременное принятие мер», «неэффективность мероприятий» или «несвоевременное восстановление» оставляют широкое пространство для усмотрения, подчеркивает он. При этом с точки зрения гражданского права речь идет о не о классической национализации, а скорее о серьезном ограничении права собственности: бизнес формально не переходит к государству, а временный управляющий не получает права отчуждать имущество, добавляет юрист.