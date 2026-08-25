Глава РСПП призвал доработать указ о защите критической инфраструктуры

Глава РСПП призвал доработать указ о защите критической инфраструктурыРяд вопросов могут вызывать разночтения и требуют уточнений
Отдельные формулировки указа президента № 604, который устанавливает меры защиты критической инфраструктуры, требуют уточнений и дополнительной проработки, заявил президент РСПП Александр Шохин (его цитата размещена на сайте объединения). Документ создает правовую и процедурную основу для их передачи во временное управление, при этом важно обеспечить единообразное и прозрачное применение этих норм, отметил Шохин.
Президент Владимир Путин 24 августа подписал указ № 604, который разрешает передавать объекты критической инфраструктуры во временное управление государства, если владельцы не обеспечили их безопасность. Его нормы распространяются на объекты ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ, транспортной и логистической инфраструктуры.
Неэффективность мер против атак БПЛА, нарушение требований безопасности, создание угрозы нормальному функционированию, а также невосстановление или несвоевременное восстановление работы объекта могут быть основаниями для передачи имущества. Правительство принимает решение о введении временного управления по поручению президента, указано в документе. Управляющим становится Росимущество либо иное лицо по поручению президента.
Шохин считает необходимым разъяснить, что именно означает «несвоевременное восстановление» работы объекта критической инфраструктуры. Шохин указал, что критерии своевременного восстановления должны учитывать тип объекта и размер ущерба, который он получил. По его мнению, соответствующие разъяснения должен дать профильный государственный орган.
Отдельного регулирования, считает президент РСПП, требует вопрос ответственности временных управляющих за безопасность объектов. Шохин также отметил необходимость определить финансовое обеспечение такой ответственности, в том числе с помощью страховых инструментов.
Еще одним направлением работы Шохин назвал меры поддержки компаний, которые вкладывают средства в повышение защищенности своих объектов. Он также предложил продолжить обсуждение поддержки предприятий, пострадавших от БПЛА, и производителей средств защиты.
«Такой системный подход позволит минимизировать необходимость передачи активов во временное управление», – заявил Шохин.
Первый вице-премьер Денис Мантуров 25 августа пояснил, что механизм временного управления на критически важных объектах инфраструктуры не будет массовым, он предполагает точечные решения. Документ предполагает решение конкретных задач в сфере безопасности, а не национализацию, отметил Мантуров.
Главная проблема указа – оценочность критериев, соглашается партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Формулировки вроде «непринятие мер», «несвоевременное принятие мер», «неэффективность мероприятий» или «несвоевременное восстановление» оставляют широкое пространство для усмотрения, подчеркивает он. При этом с точки зрения гражданского права речь идет о не о классической национализации, а скорее о серьезном ограничении права собственности: бизнес формально не переходит к государству, а временный управляющий не получает права отчуждать имущество, добавляет юрист.