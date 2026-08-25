Песков: указ о временном управлении призван усилить защиту объектов от атак БПЛА

Песков: указ о временном управлении призван усилить защиту объектов от атак БПЛАСитуация будет глубоко анализироваться правительством и ведомствами, отметили в Кремле
Указ президента РФ Владимира Путина о возможности введения временного управления в случае необеспечения собственниками мер безопасности на предприятиях критической инфраструктуры призван усилить защиту таких объектов от угрозы атак дронов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, планируется усилить», – сказал Песков.
По его словам, Россия сталкивается с «очевидной угрозой атак дронами» на объекты критической инфраструктуры, а также предприятия, имеющие ключевое значение для экономики и социальной сферы страны.
Он добавил, что принятия решений о временном управлении будут проходить глубокий анализ со стороны правительства.
«Ситуация будет анализироваться в первую очередь правительством, соответствующими ведомствами. И там, где меры по обеспечению безопасности не принимаются в критических областях, будут вноситься соответствующие предложения, которые будут анализироваться и потом уже оформляться в виде конкретных решений», – сказал он.
24 августа Путин подписал указ о временном управлении на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность или своевременно не восстановили после повреждений. Мера может распространяться на все или часть находящихся в РФ активов хозяйствующего субъекта. В их числе – движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги и имущественные права.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что данный указ не подразумевает национализацию.