Алиханов: российский автопром производит все востребованные классы автомобилей
Российский автопром успешно развивается, предприятия восстановили производство всех востребованных классов автомобилей. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.
«Российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах», – отметил министр, его слова приводятся в сообщении ведомства.
Алиханов также рассказал о развитии других отраслей машиностроения. По его словам, в станкостроении работают более 400 предприятий, в России освоено производство всех основных видов промышленных роботов и создано восемь центров робототехники.
Кроме того, в стране последовательно развивают серийное производство гражданских самолетов. Алиханов подчеркнул, что профессионализм и труд работников отрасли позволяют реализовывать эти возможности и развивать отечественное машиностроение.
31 августа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 г. Она предусматривает увеличение выпуска до уровня не менее 2,8 млн транспортных средств всех сегментов и повышение технологической независимости отрасли.