Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,51-0,71%UTAR8,48+0,95%RGSS0,184+2,11%IMOEX2 280,48+0,29%RTSI851,78+0,29%RGBI112,28+0,04%RGBITR769,49+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Авто /

Алиханов: российский автопром производит все востребованные классы автомобилей

Татьяна Мозолевская

Российский автопром успешно развивается, предприятия восстановили производство всех востребованных классов автомобилей. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Российские предприятия восстановили производство во всех востребованных классах», – отметил министр, его слова приводятся в сообщении ведомства.

Алиханов также рассказал о развитии других отраслей машиностроения. По его словам, в станкостроении работают более 400 предприятий, в России освоено производство всех основных видов промышленных роботов и создано восемь центров робототехники.

Кроме того, в стране последовательно развивают серийное производство гражданских самолетов. Алиханов подчеркнул, что профессионализм и труд работников отрасли позволяют реализовывать эти возможности и развивать отечественное машиностроение.

31 августа премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 г. Она предусматривает увеличение выпуска до уровня не менее 2,8 млн транспортных средств всех сегментов и повышение технологической независимости отрасли.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте