Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года

Правительство России утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 г. Она предусматривает увеличение выпуска до не менее 2,8 млн транспортных средств всех сегментов и повышение технологической независимости отрасли. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.