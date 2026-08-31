Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года
Правительство России утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 г. Она предусматривает увеличение выпуска до не менее 2,8 млн транспортных средств всех сегментов и повышение технологической независимости отрасли. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Одним из ключевых направлений стратегии станет развитие производства автокомпонентов. Предполагается унифицировать компонентную базу, чтобы обеспечить экономически эффективный выпуск деталей в объемах, необходимых российским автопроизводителям, с учетом требований по углублению локализации.
Стратегия также предусматривает повышение производительности труда за счет автоматизации производственных процессов, закрепление прав на интеллектуальную собственность за российскими компаниями и дальнейшее развитие высокоавтоматизированного транспорта. Приоритеты господдержки будут выстроены с учетом этих задач.
Для координации разработки технологий, сырья, материалов и автокомпонентов планируется сформировать карту технологической кооперации в автопроме, в том числе с использованием института генеральных конструкторов.
Мишустин отметил, что принятые до этого меры позволили обеспечить стабильную работу предприятий отрасли. «За прошлый год их совокупные объемы выпуска достигли 830 000 машин, что более чем в два раза превысило уровень 2022 г.», – заявил премьер-министр.
20 августа сообщалось, что Минпромторг предложил ужесточить требования к признанию отечественности автокомпонентов. С 1 июня 2027 г. отечественной предлагается считать продукцию, программное обеспечение которой включено в российский или евразийский реестр ПО либо в перечень программ для собственных нужд.