Дилеры хотят в 2027 году представить законопроект о жизненном цикле авто

Идея о создании законопроекта впервые была озвучена ассоциацией в письме на имя министра Антона Алиханова еще 2024 г., писали «Ведомости». Дилеры тогда поясняли в нем, что хотят разрешить ряд межотраслевых противоречий, возникающих на протяжении жизненного цикла автомобиля – от его производства и до отправки под пресс. Отдельным пунктом в письме РоАД как раз указывала на проблему «потребительского экстремизма» в рамках закона «О защите прав потребителей». Сохраняющийся порядок, как говорится в письме, позволяет потребителям «незаконно обогащаться», получая в качестве компенсации более чем три цены транспортного средства. На презентации концепции законопроекта в ОП эта тема не была затронута.