Дилеры хотят в 2027 году представить законопроект о жизненном цикле авто

Дилеры хотят в 2027 году представить законопроект о жизненном цикле автоВ нем будет предложено включить в электронный паспорт машины обязательные данные о пробеге и ДТП
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) планирует в 2027 г. направить законопроект о жизненном цикле автомототранспортных средств на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство. Об этом «Ведомостям» сообщил президент РоАД Алексей Подщеколдин. По его словам, с текстом проекта уже ознакомились в Роспотребнадзоре и Минпромторге.
«Ведомости» направили запрос в оба ведомства. В Минтрансе отказались от комментариев.
26 августа Подщеколдин представил в Общественной палате РФ (ОП) концепцию законопроекта «О реализации, техническом обслуживании и утилизации транспортных средств». В ней предлагается дополнить базовые сведения, которые сейчас вносятся в электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), новыми обязательными к внесению данными. Среди них следующие:
– цена;
– показания одометра (пробег);
– сведения о ДТП и техобслуживании;
– обременения, даты их установления и снятия;
– статус автономного транспортного средства (беспилотный автомобиль);
– данные о фактической утилизации авто;
– название компании, выполнившей утилизацию.
По словам Подщеколдина, цель готовящегося законопроекта – создать цифровую историю каждого автомобиля «от момента рождения и до его технической смерти». Он отметил, что автомобиль за свой цикл обслуживания меняет нескольких собственников. У тех, кто приобрел авто на вторичном рынке, возникают проблемы, связанные с отсутствием полной информации о нем (например, не находится ли машина в залоге).
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков на том же мероприятии в ОП отметил, что во время процедуры техосмотра пробег автомобиля, который указывается в диагностической карте, записывают со слов автовладельца.
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Случаев, когда у владельцев ТС возникают проблемы из-за незнания полной истории автомобиля, десятки тысяч по всей стране, сказал «Ведомостям» координатор рабочей группы по защите прав автомобилистов при экспертном совете Госдумы РФ Сергей Лобарев.
Наиболее распространенная из них – скрученный пробег, т. е. заниженные цифры на одометре, продолжил он. В среднем автомобиль за 16 лет эксплуатации меняет пять владельцев и не каждый из них знает реальный износ машины, говорит Лобарев. В результате он переплачивает за авто, которое требует дорогостоящего ремонта, дополнил он.
По мнению источника «Ведомостей», знакомого с работой авторынка, предлагаемая РоАД инициатива в первую очередь ударит по перекупщикам – неофициальным посредникам, которые перепродают авто с пробегом. Иногда они вводят покупателей в заблуждение, например скрывая информацию о залоге или ДТП, которое не оформили сотрудники ГАИ.
Целью законопроекта может быть и защита прав самих дилеров, предполагает автоюрист Лев Воропаев. Статья 19 «О защите прав потребителей» позволяет предъявлять требования к дилерам даже по истечении гарантийного срока авто в случае наличия существенного недостатка в нем, продолжил он. Судебная практика показывает, что с дилеров взыскивают многомиллионные суммы, говорит автоюрист. Скорее всего, они пытаются решить свою проблему – снизить убытки, заключил он.
Идея о создании законопроекта впервые была озвучена ассоциацией в письме на имя министра Антона Алиханова еще 2024 г., писали «Ведомости». Дилеры тогда поясняли в нем, что хотят разрешить ряд межотраслевых противоречий, возникающих на протяжении жизненного цикла автомобиля – от его производства и до отправки под пресс. Отдельным пунктом в письме РоАД как раз указывала на проблему «потребительского экстремизма» в рамках закона «О защите прав потребителей». Сохраняющийся порядок, как говорится в письме, позволяет потребителям «незаконно обогащаться», получая в качестве компенсации более чем три цены транспортного средства. На презентации концепции законопроекта в ОП эта тема не была затронута.