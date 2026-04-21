Продажи легковых автомобилей с пробегом в марте выросли на 6%Техника в этом сегменте остается наиболее доступной для покупки
Объем вторичного авторынка в марте 2026 г. составил 475 021 единицу, что на 6% больше по сравнению с мартом 2025 г. и на 15% больше уровня февраля 2026 г., следует из данных аналитического агентства «Автостат».
Лидером рынка в марте остался «АвтоВАЗ», его продажи в годовом выражении сократились на 8% до 111 874 шт. На 2-м месте расположилась Toyota с результатом 50 296 проданных авто с пробегом, что на 15% больше в годовом выражении. Тройку замыкает Kia – 25 323 единицы, рост – 6% к марту 2025 г. В пятерку также вошел Hyundai – 25 094 шт. (+8%) и Volkswagen – 21 369 шт. (рост на четверть).
Во вторую пятерку вошли Nissan с показателем 21 284 авто (+10%), Chevrolet – 17 307 шт. (+7%), Honda – 17 269 единиц (+27%), Renault – 16 024 шт. (+7%) и Ford – 13 737 авто (+3%).
Самой популярной моделью среди авто с пробегом в марте стала Lada 2107, хотя ее продажи сократились на 21% до 9368 шт., 2-е место занимает Kia Rio – 8735 единиц (+4%), а на 3-м месте расположилась Hyundai Solaris – 8648 авто (+3%).
Среди других востребованных моделей Lada 4x4, Toyota Corolla, Ford Focus, Lada 2114, Lada Priora, Toyota Camry и Lada Granta.
В I квартале 2026 г. продажи легковых автомобилей с пробегом составили 1,32 млн единиц. Это на 5% больше, чем за первые три месяца прошлого года.
По данным «Авито авто», спрос на легковые машины с пробегом вырос на 10% в годовом выражении. Точные цифры не раскрываются. Спрос в компании считают как отношение контактов с продавцами к количеству объявлений в категории, размещенных на платформе. Самыми востребованными марками на платформе в сегменте подержанных машин остаются Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen.
«Наибольшим спросом, по-прежнему, пользуются автомобили возрастом от 10 лет. Но мы отмечаем, что в 2026 г. существенно усилился интерес к экземплярам в возрасте 4–9 лет – на 27%», – говорит руководитель подразделения аналитики «Авито авто» Дмитрий Перец.
Средняя стоимость автомобиля с пробегом на «Авито авто» по итогам I квартала составила 1,4 млн руб. (-2% г/г). При этом средняя цена отечественного авто была на уровне 600 000 руб. (-2%), машин французского производства – 800 000 руб. (-7%), южнокорейских брендов – 1,2 млн руб. (-7%), а японских – 1,5 млн руб. (-6%).
По данным «Авто.ру», средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом по итогам марта составила 733 000 руб. (+2%), китайской машины – 2,26 млн руб. (+3%).
На вторичном рынке второй месяц подряд наблюдается незначительная корректировка цен, обусловленная сокращением объема предложения по всем группам марок, кроме китайских производителей, говорит коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин.
Рост продаж в I квартале 2026 г. обусловлен низкой базой прошлого года, считает руководитель направления автомобилей с пробегом «Рольф» Вадим Черноусов. В конце 2024 г. был переток спроса из-за ввода правительством долгосрочной программы индексации утильсбора, а в начале 2025 г. был пиковый уровень ключевой ставки, что ограничивало доступность кредитования, продолжает он. В текущем году рынок развивается без резких внешних факторов с понятной сезонной динамикой, включая традиционный рост в марте, отмечает собеседник.
Также растут продажи автомобилей с пробегом в кредит за счет постепенного снижения ключевой ставки, добавил Черноусов.
Кроме того, машины с пробегом остаются существенно доступнее новых, а в марте ряд покупателей ускорили принятие решения о покупке авто из-за ожидания очередных изменений утильсбора для ввоза машин из стран ЕАЭС с 1 апреля, говорит заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов.
Подержанные автомобили, особенно иностранные бренды, по-прежнему воспринимаются как приемлемая альтернатива покупке нового дорогого автомобиля, считает аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов.
В связи с этим повышенным спросом продолжают пользоваться европейские и японские авто с пробегом в возрасте 3–5 лет, добавил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов. При этом постепенно увеличивается спрос на китайские авто с пробегом, например Haval Jolion, Omoda C5 или Geely Coolray, но пока они уступают традиционным лидерам этого сегмента, уточнил он.
Ограниченность предложения новых авто и рост их стоимости продолжат влиять на развитие спроса в сегменте машин с пробегом, поэтому по итогам года можно ожидать его расширения до 6,3–6,5 млн единиц, прогнозирует Тузов. Цены на рынке могут вырасти на 3–7% в зависимости от производителя, марки и комплектации, резюмировал эксперт.
В базовом прогнозе «Автостата» объем продаж легковых машин с пробегом по итогам года составит 6,24 млн шт. – на уровне прошлого года, в негативном – сократится на 5% до 5,95 млн единиц, при более благоприятной ситуации – может вырасти на 5% в годовом выражении до 6,55 млн.