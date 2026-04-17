Продажи новых южнокорейских машин в России выросли на 78% в I квартале

Продажи новых автомобилей из Южной Кореи в России по итогам I квартала 2026 г. увеличилась на 78% по сравнению с таким же периодом предыдущего года и достигли 4186 единиц. Об этом сообщает «Автостат».

По данным агентства, доля южнокорейских брендов на российском авторынке составила 1,6%. В январе – марте 2025 г. она равнялась 1%. Лидерами среди брендов за первые три месяца стали Kia (2035 машин), Hyundai (1430) и KGM (624). В топ-3 модельного рейтинга попали кроссоверы Kia Seltos (971 штук), Hyundai Tucson (543) и седан Hyundai Elantra (300).

Среди марок из Южной Кореи только KGM присутствует на российском рынке официально. Остальные бренды поставляются в Россию по параллельному импорту.

3 апреля «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата» писали, что в январе – марте 2026 г. в России продали 264 909 новых легковых автомобилей. Это на 7% больше, чем годом ранее. За март в стране реализовали 104 278 новых легковушек, что почти на 31% больше в годовом выражении и на 30% – в месячном.

В то же время продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ за I квартал текущего года составили 1,34 млн единиц, что на 6% больше год к году. Это рекордный показатель за указанный период с 2014 г., когда на рынке подержанных машин было реализовано 1,307 млн единиц.

