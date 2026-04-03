Продажи новых легковых автомобилей в марте подскочили на 31%

В январе – марте 2026 г. в России было продано 264 909 новых легковых машин, что на 7% больше, чем годом ранее. Пятерка лидеров рынка та же, что и в марте. Из них «АвтоВАЗ» и Geely снизили продажи – на 17% (77 278 авто) и 4% (16 452 машины) соответственно. Haval и Belgee показали рост: 14% (35 638) в первом случае и двукратный (12 824) – во втором. Под брендом Tenet было реализовано 27 863 машины.