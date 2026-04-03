Продажи новых легковых автомобилей в марте подскочили на 31%Низкая база, сезонность, политика импортеров позволили рынку поднять голову
По итогам марта 2026 г. в России было продано 104 278 новых легковых автомобилей, следует из данных аналитического агентства «Автостат». Это почти на 31% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 30% – по сравнению с февралем этого года.
Продажи лидера рынка – «АвтоВАЗа» – незначительно (на 0,1%) снизились и составили 25 153 авто. На 2-м месте – Haval с результатом 14 757 машин (рост – в 1,5 раза). Далее следует Chery калужской сборки под брендом Tenet: они разошлись тиражом 10 288 единиц. Год назад машины под таким брендом еще не продавались. На 4-м месте – Geely: 6346 шт., рост – 24%. Замыкает пятерку лидеров его белорусское СП Belgee, продажи которого выросли более чем вдвое до 5184 единиц.
Во второй пятерке разместились Changan (его продажи просели на 10% до 3393 авто), Toyota с результатом 2821 машина (рост – в 2,5 раза), Jetour – 2593 машины (+26%), Jaecoo – 2417 единиц (+49%) и Solaris – 2131 автомобиль (+37%).
Продажи самой популярной у россиян легковой машины – Lada Granta – снизились в марте на 8% до 9861 шт., следует из данных «Автостата». На 2-м месте – Haval Jolion, который улучшил свой прошлогодний результат на 40% до 5547 машин, немного уступает ему Tenet T7 (5480 авто). Объем продаж Lada Vesta в марте упал на 41% до 4274 единиц, а Lada Niva Travel, наоборот, вырос на 44% до 3987 машин.
Продажи Lada Vesta в марте были в рамках запланированных на этот месяц значений, сказал «Ведомостям» представитель «АвтоВАЗа». Динамика реализации этой модели год назад также была отрицательной (-36% к марту 2024 г.), всего было продано 7181 авто.
В январе – марте 2026 г. в России было продано 264 909 новых легковых машин, что на 7% больше, чем годом ранее. Пятерка лидеров рынка та же, что и в марте. Из них «АвтоВАЗ» и Geely снизили продажи – на 17% (77 278 авто) и 4% (16 452 машины) соответственно. Haval и Belgee показали рост: 14% (35 638) в первом случае и двукратный (12 824) – во втором. Под брендом Tenet было реализовано 27 863 машины.
Рынок начал быстро оживать со второй недели марта, говорит гендиректор «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич. Драйверами для этого стали события на Ближнем Востоке, вызвавшие ослабление курса рубля, и ожидания обновления порядка расчета утильсбора для автомобилей, растаможенных в странах Евразийского экономического союза (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения), отмечает топ-менеджер.
По его словам, пока положительная динамика продаж сохраняется и, если производители смогут обеспечить необходимую доступность автомобилей, рынок апреля будет на уровне марта. Для повторения продаж 2025 г. (1,33 млн шт.) нужны ежемесячные продажи на уровне 120 000 авто начиная с апреля, рассуждает Терлюкевич. Рынок пока далек от этих цифр, констатирует он.
Спрос на автомобили этой весной был простимулирован со стороны импортеров, дополнительным драйвером стало снижение ключевой ставки, говорит гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский. «В апреле мы прогнозируем хорошую активность, и рост продаж по отношению к марту на 20% вполне ожидаем. Весь 2026 год будет выше по объемам продаж, чем 2025-й, при текущих трендах экономики. Этому будут способствовать благоприятный курс валют и снижение ключевой ставки», – рассуждает он.
Снижение ключевой ставки повысило доступность автокредитования, а снижение привлекательности депозитов стимулировало перераспределение средств в крупные покупки, соглашается директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов.
По его словам, в результатах рынка следует учитывать сезонность – январь и февраль традиционно являются слабыми месяцами, и в марте реализуется накопленный спрос. Кроме того, в конце прошлого года был сильный IV квартал, который частично сдвинул спрос на начало года. Сейчас рынок возвращается к более сбалансированному состоянию, полагает топ-менеджер.
«Во II квартале мы ожидаем стабилизации на уровне около 100 000–150 000 автомобилей в месяц. Существенного роста относительно марта не прогнозируем – скорее рынок закрепится на текущих значениях. В целом по итогам первого полугодия ожидаем умеренно положительную динамику без резких колебаний, с сохранением текущего уровня спроса», – добавил Иванов.
Отложенный спрос вкупе со снижением ставок по вкладам, выходом большого количества новинок на рынок и привлекательных программ рассрочки от производителей способствовали росту продаж в марте, считает заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин. Кроме того, в конце квартала дилеры традиционно стараются выполнить планы по продажам для получения бонусов от производителей, отмечает он.
Основной причиной высоких темпов роста рынка в марте аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов называет низкую базу прошлого года. Продажи в марте 2025 г. были нетипично низкими (79 822 шт., -46% г/г) из-за высокой ключевой ставки и ожиданий потенциальных покупателей возврата традиционных брендов в страну, указывает он. То есть в марте этого года рынок, по сути, вышел на нормальные для себя значения с учетом сезонного фактора, поясняет аналитик.