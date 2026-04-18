«Камаз» получил чистый убыток по МСФО впервые за шесть лет

В прошлом году завод с 1 августа ушел на четырехдневную рабочую неделю на фоне падения рынка грузовых автомобилей. В компании тогда сообщали, что за первое полугодие российский рынок тяжелых грузовиков сократился почти на 60%, а продажи у «Камаза» снизились почти на 30% без учета гособоронзаказа. К пятидневной рабочей неделе компания вернулась только 10 ноября.