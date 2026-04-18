«Камаз» получил чистый убыток по МСФО впервые за шесть лет

«Камаз» получил чистый убыток по МСФО впервые за шесть летЭто связано с общим падением рынка грузовиков в России
Чистый убыток крупнейшего российского производителя грузовиков «Камаз» составил 43 млрд руб. против прибыли в 731 млн руб. в 2024 г. Об этом говорится в отчете предприятия по МСФО, опубликованном 17 апреля. Последний раз компания завершала год с чистым убытком в 2019 г., тогда он составил 1,96 млрд руб.
Выручка «Камаза» снизилась в прошлом году на 3% до 382,1 млрд руб., операционный убыток компании составил 17,1 млрд руб. против прибыли в размере 22,8 млрд руб. годом ранее. Валовая прибыль сократилась на 54% до 28,3 млрд руб. в 2025 г., а себестоимость продаж выросла на 7% до 355 млрд руб.
Из общей выручки на продажи грузовиков и сборочных комплектов пришлось 245,2 млрд руб. (+6%), автобусов, электробусов, прицепной техники и автобетоносмесителей – 37,7 млрд руб. (-32%), запасных частей – 32,9 млрд руб. (-18%) и комплектующих – 27,6 млрд руб. (-24%)
Долгосрочные обязательства компании за прошлый год выросли на 12% до 176,4 млрд руб., краткосрочные (включая кредиторскую задолженность), наоборот, сократились на 2% до 268 млрд руб.
В прошлом году завод с 1 августа ушел на четырехдневную рабочую неделю на фоне падения рынка грузовых автомобилей. В компании тогда сообщали, что за первое полугодие российский рынок тяжелых грузовиков сократился почти на 60%, а продажи у «Камаза» снизились почти на 30% без учета гособоронзаказа. К пятидневной рабочей неделе компания вернулась только 10 ноября.
По данным аналитического агентства «Автостат», рынок новых крупнотоннажных грузовиков (HCV, от 16 т) в 2025 г. сократился на 54% до 46 905 единиц. В этих условиях продажи «Камаза» упали до 14 478 шт. (-16% г/г), доля российского производителя на рынке выросла до 31% (+14 п.п.), что позволило ему выйти в лидеры.
Реализация новых среднетоннажных грузовиков (MCV) в прошлом году составила 12 345 единиц (-44%). В этом сегменте «Камаз» занял второе место с 3529 проданных грузовиков (-36%), доля на рынке выросла до 29% (+4 п.п.)
В марте гендиректор «Камаза» Сергей Когогин говорил журналистам, что российский грузовой авторынок в 2026 г. не покажет значимого восстановления. Он отмечал, что в компании не ожидают прибыли по итогам года.
Постепенное восстановление рынка ожидается только в 2027 г., такой прогноз содержится в актуализированной программе стратегического развития «Камаза» на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. («Ведомости» писали об этом 24 декабря 2025 г.).
Согласно документу, «Камаз» в базовом сценарии рассчитывает в 2030 г. увеличить продажи до 51 000 грузовиков в год, что позволит ему занять 70% профильного рынка. Рост доли рынка будет обеспечен расширением модельного ряда грузовиков поколения К5 и ростом их выпуска за счет применения импортозамещенной компонентной базы, говорил ранее «Ведомостям» представитель компании.
Финансовые показатели «Камаза» связаны с общим сокращением рынка тяжелых грузовиков, что привело к снижению выручки, а также с ростом расходов на обслуживание кредитов для модернизации производства и разработки новой продукции, полагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
Положение компании по итогам 2025 г. можно назвать нестабильным, но оно может улучшиться благодаря мерам государственной поддержки, улучшению рыночной ситуации, снижению ключевой ставки, считает эксперт.
Компания может вернуться к чистой прибыли не ранее 2027 г., прежде всего, при восстановлении рынка тяжелых грузовиков и увеличения доли компании на нем свыше 30%, добавил Баранов.
Для выхода на чистую прибыль компании потребуется нарастить выручку, сократить затраты и оптимизировать логистические цепочки поставок, резюмировал он.