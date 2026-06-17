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Главная / Финансы /

Уровень отказов по автокредитам вернулся к значениям сентября 2025 года

Но показатель по-прежнему высокий и превышает 70%
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Доля отказов по заявкам на автокредиты снижается четвертый месяц подряд – в мае 2026 г. она опустилась до 73,8% и оказалась почти на уровне сентября 2025 г. (74,2%). Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Относительно апреля показатель сократился на 2 п. п., относительно мая прошлого года – на 10 п. п. Но доля отказов по автокредитам по-прежнему находится на высоком уровне, отмечают в НБКИ.

Банки выдали гражданам в мае 110 540 автокредитов на общую сумму 173,46 млрд руб., что на 3% больше по количеству и на 6% по объему относительно апреля, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В годовой динамике сегмент вырос на 25 и 51% соответственно. При этом большая часть выдач приходится на ссуды на покупку новых автомобилей – их доля от общего числа выдач составляет 70% (+1 п. п. с апреля), от совокупного объема – 72% (показатель не изменился). Для сравнения: годом ранее на новые машины приходилось 67% от количества и 69% от объема выдач, указывает ОКБ.

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