Уровень отказов по автокредитам вернулся к значениям сентября 2025 года

Банки выдали гражданам в мае 110 540 автокредитов на общую сумму 173,46 млрд руб., что на 3% больше по количеству и на 6% по объему относительно апреля, свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В годовой динамике сегмент вырос на 25 и 51% соответственно. При этом большая часть выдач приходится на ссуды на покупку новых автомобилей – их доля от общего числа выдач составляет 70% (+1 п. п. с апреля), от совокупного объема – 72% (показатель не изменился). Для сравнения: годом ранее на новые машины приходилось 67% от количества и 69% от объема выдач, указывает ОКБ.