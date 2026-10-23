Hermès впервые стал самым дорогим фэшн-брендом
Французский модный дом Hermès впервые возглавил рейтинг самых дорогих фэшн-брендов мира по версии FashionUnited.
Согласно рейтингу, Hermès оценивается в $45,2 млрд в 2026 г. Модный дом обогнал Louis Vuitton, который в этом году занял второе место с оценкой $36,7 млрд. Третье место за Chanel с $29 млрд. Топ-10 также составили Cartier, Rolex и Dior. Отдельно в рейтинге представлены спортивный сегмент и массмаркет. В первой группе – Nike и Adidas, во второй – Zara и Uniqlo.
FashionUnited оценивает бренды, а не компании. В связи с этим активы, например, Kering и LVMH оцениваются отдельно.
Вместе с тем 22 октября акции Hermès дешевели почти на 5% после публикации слабых данных о продажах за III квартал 2026 г. Bloomberg писал, что коэффициент отношения ожидаемой прибыли с акций к их текущей стоимости (показатель доходности акций) упал до 27 против почти 70 на пике в 2021 г.
Агентство пишет, что доходность ценных бумаг LVMH держится на самом низком уровне с лета 2016 г. Коэффициент ожидаемой прибыли к стоимости акций упал до 16, при этом пять лет назад он был на отметке 37.