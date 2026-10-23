Hermès впервые стал самым дорогим фэшн-брендом

Согласно рейтингу, Hermès оценивается в $45,2 млрд в 2026 г. Модный дом обогнал Louis Vuitton, который в этом году занял второе место с оценкой $36,7 млрд. Третье место за Chanel с $29 млрд. Топ-10 также составили Cartier, Rolex и Dior. Отдельно в рейтинге представлены спортивный сегмент и массмаркет. В первой группе – Nike и Adidas, во второй – Zara и Uniqlo.