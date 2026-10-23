Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин провет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он добавил, что глава государства самостоятельно обозначит тему. Остальные мероприятия в графике президента будут непубличными.
Российский лидер также будет готовиться к следующей неделе, на которую запланирован Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ).
«Весьма представительный форум и очень важный. И целых три дня в рамках саммита Россия – Африка», – подчеркнул Песков.
До этого Путин проводил совещание с членами Совбеза 7 октября. На встрече обсуждались актуальные вопросы внутренней и внешней политики, сообщили в Кремле.
ФСЭГ состоится 27 октября в Москве. На нем будут обсуждения стратегических вопросов развития глобального газового рынка.